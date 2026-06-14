EUA e Irã anunciam acordo para encerrar guerra

Trump e Shehbaz Sharif afirmaram que um pacto foi fechado com mediação do Paquistão, prevendo cessar-fogo, abertura do Estreito de Ormuz e novas negociações sobre o programa nuclear iraniano

Publicado em 14/06/2026 às 16:09

Alterado em 14/06/2026 às 19:50

Estados Unidos e Irã anunciaram um acordo para encerrar a guerra, segundo declarações do presidente Donald Trump e do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif. O Paquistão atuou como mediador nas conversas e informou que a assinatura oficial do pacto deve ocorrer na Suíça, na sexta-feira. (19)

Os termos exatos ainda não foram divulgados, mas as autoridades afirmaram que o entendimento prevê a interrupção imediata e permanente das operações militares em diferentes frentes. A negociação surge após meses de escalada no conflito e forte impacto na política internacional e nos mercados de energia.

Estreito de Ormuz e impacto na energia

Trump afirmou que o Estreito de Ormuz voltará a ficar aberto, sem cobrança de pedágio, e que o bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos também será encerrado. A rota é considerada estratégica para o transporte global de petróleo e vinha sendo afetada pela crise.

Segundo fontes citadas anteriormente, o rascunho do acordo inclui a reabertura do estreito, o fim do bloqueio e uma nova etapa de negociações sobre o programa nuclear iraniano. O conflito já havia elevado os preços internacionais da energia e aumentado a preocupação com o abastecimento.

Tensão regional e disputa com Israel

O anúncio foi feito mesmo após um ataque israelense ao Líbano no domingo, que provocou críticas de Teerã e de Trump. O governo iraniano responsabilizou os Estados Unidos pelo ataque e prometeu uma resposta forte, enquanto Israel afirmou que não faz parte do acordo em negociação.

De acordo com relatos da imprensa, os ataques israelenses complicaram os esforços diplomáticos e foram vistos por algumas fontes como uma tentativa de sabotar o entendimento entre EUA e Irã. Netanyahu, por sua vez, manteve a posição de que Israel continuará com liberdade de ação no Líbano.

O que pode entrar no pacto

Fontes ouvidas pela Reuters indicaram que o rascunho do acordo pode prever a liberação de 25 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. Em troca, o Irã concordaria em não produzir ou adquirir armas nucleares e manter o status quo do seu programa atômico até um acordo final.

Funcionários dos dois lados também citaram a possibilidade de o Irã diluir seu urânio enriquecido dentro do país, enquanto os EUA defenderiam, em última instância, o desmantelamento do programa nuclear. O acerto ainda enfrenta resistência interna no Irã, sobretudo entre setores linha-dura contrários ao entendimento.