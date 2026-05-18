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Segunda, 18 de de 2026

MUNDO

OMS declara surto de ebola na África como emergência de saúde pública global

Medida foi anunciada após cerca de 80 mortes na República Democrática do Congo

Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 18/05/2026 às 06:10

Alterado em 18/05/2026 às 07:20

Profissionais de saúde precisam trabalhar com muita proteção Foto: Ansa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na noite do último sábado (16) uma "emergência de saúde pública de âmbito internacional" após a identificação de um surto raro de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) e Uganda, que já causou dezenas de mortes.

Apesar da gravidade da situação, a agência esclareceu que o surto não é classificado como pandemia, pois ainda não atende aos critérios necessários.

Segundo a OMS, o atual cenário pode ser "muito maior" do que o registrado até o momento, com risco significativo de disseminação local e regional.

Até agora, foram confirmados oito casos laboratoriais do vírus, além de 246 casos suspeitos e 80 supostas mortes em três zonas de saúde, incluindo Bunia, capital da província de Ituri, e as cidades mineradoras de Mongwalu e Rwampara.

As autoridades de saúde também confirmaram a detecção de um caso na capital Kinshasa, possivelmente em um paciente que havia retornado recentemente de Ituri. Fora da RDC, dois casos foram registrados em Uganda, país vizinho. O governo ugandês confirmou a morte de um homem de 59 anos que testou positivo para o vírus.

O que é o Ebola e quais são os sintomas?

O surto atual está associado à cepa Bundibugyo do vírus Ebola, uma variante rara para a qual, segundo autoridades sanitárias citadas por agências internacionais, não existem medicamentos ou vacinas aprovadas.

O vírus Ebola é uma doença infecciosa grave, transmitida por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas ou superfícies contaminadas.

Os sintomas iniciais incluem febre, dores musculares, fadiga, dor de cabeça e dor de garganta. Em estágios mais avançados, podem surgir vômitos, diarreia, erupções cutâneas e sangramentos internos e externos.

Um novo caso confirmado em Goma, importante cidade no leste da RDC sob influência da milícia M23, elevou a preocupação das autoridades sanitárias. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica do país, a paciente é esposa de um homem que morreu de Ebola em Bunia.

"Um caso positivo em Goma foi confirmado por exames laboratoriais. Trata-se da esposa de um homem que morreu de Ebola em Bunia, que viajou para Goma após a morte do marido, já infectada", informou o professor Jean-Jacques Muyembe, diretor do instituto, em declaração à AFP. (com Ansa)

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