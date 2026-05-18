OMS declara surto de ebola na África como emergência de saúde pública global

Medida foi anunciada após cerca de 80 mortes na República Democrática do Congo

Publicado em 18/05/2026 às 06:10

Alterado em 18/05/2026 às 07:20

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na noite do último sábado (16) uma "emergência de saúde pública de âmbito internacional" após a identificação de um surto raro de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) e Uganda, que já causou dezenas de mortes.

Apesar da gravidade da situação, a agência esclareceu que o surto não é classificado como pandemia, pois ainda não atende aos critérios necessários.

Segundo a OMS, o atual cenário pode ser "muito maior" do que o registrado até o momento, com risco significativo de disseminação local e regional.

Até agora, foram confirmados oito casos laboratoriais do vírus, além de 246 casos suspeitos e 80 supostas mortes em três zonas de saúde, incluindo Bunia, capital da província de Ituri, e as cidades mineradoras de Mongwalu e Rwampara.

As autoridades de saúde também confirmaram a detecção de um caso na capital Kinshasa, possivelmente em um paciente que havia retornado recentemente de Ituri. Fora da RDC, dois casos foram registrados em Uganda, país vizinho. O governo ugandês confirmou a morte de um homem de 59 anos que testou positivo para o vírus.

O que é o Ebola e quais são os sintomas?

O surto atual está associado à cepa Bundibugyo do vírus Ebola, uma variante rara para a qual, segundo autoridades sanitárias citadas por agências internacionais, não existem medicamentos ou vacinas aprovadas.

O vírus Ebola é uma doença infecciosa grave, transmitida por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas ou superfícies contaminadas.

Os sintomas iniciais incluem febre, dores musculares, fadiga, dor de cabeça e dor de garganta. Em estágios mais avançados, podem surgir vômitos, diarreia, erupções cutâneas e sangramentos internos e externos.

Um novo caso confirmado em Goma, importante cidade no leste da RDC sob influência da milícia M23, elevou a preocupação das autoridades sanitárias. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica do país, a paciente é esposa de um homem que morreu de Ebola em Bunia.

"Um caso positivo em Goma foi confirmado por exames laboratoriais. Trata-se da esposa de um homem que morreu de Ebola em Bunia, que viajou para Goma após a morte do marido, já infectada", informou o professor Jean-Jacques Muyembe, diretor do instituto, em declaração à AFP. (com Ansa)