O que é o hantavírus? Entenda a doença que levou OMS a fazer alerta sobre surto

Vírus afetou navio de cruzeiro e provocou a morte de 3 passageiros

Publicado em 08/05/2026 às 12:20

Alterado em 08/05/2026 às 12:20

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (8) que o risco de propagação do hantavírus, que afetou um navio de cruzeiro que partiu da Argentina em direção a Cabo Verde e deixou três mortos, para a população global é considerado "extremamente baixo".

"É um vírus perigoso, mas apenas para a pessoa infectada.

O risco para a população em geral permanece extremamente baixo", disse o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, a jornalistas em Genebra.

Um dia antes, a entidade já havia alertado que o surto de hantavírus na embarcação não constitui, no momento, "o início de uma epidemia" ou "uma pandemia".

"Este não é o início de uma epidemia, mas é a oportunidade perfeita para reiterar que o investimento em pesquisas sobre patógenos como este é essencial, porque tratamentos, testes e vacinas salvam vidas", destacou Maria Van Kerkhove, chefe do Departamento de Prevenção e Preparação para Epidemias e Pandemias da OMS.

O que é?

Segundo as autoridades sanitárias, os hantavírus são vírus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores selvagens e domésticos infectados. A contaminação humana ocorre pelo contato com urina, fezes ou saliva desses animais, geralmente em ambientes fechados ou contaminados. Em casos mais raros, a transmissão pode acontecer por mordidas.

Até hoje, a transmissão entre pessoas foi documentada apenas em casos relacionados à cepa Andes, identificada nas Américas, especialmente na Argentina e no Chile, e mesmo assim é considerada incomum.

Sintomas e riscos da doença

As infecções por hantavírus podem variar de quadros leves a condições graves e potencialmente fatais. Nas Américas, o vírus pode provocar a chamada Síndrome Pulmonar por Hantavírus (SPH), caracterizada por rápida evolução e comprometimento dos pulmões e do coração.

Já na Europa e na Ásia, algumas variantes do hantavírus estão associadas à Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (FHSR), doença que afeta principalmente os rins e os vasos sanguíneos.

Especialistas alertam que os sintomas iniciais costumam incluir febre, dores musculares, fadiga e dificuldades respiratórias, podendo evoluir rapidamente em casos graves.

Tratamento e prevenção

Atualmente, não existe vacina ou tratamento antiviral específico contra o hantavírus. O atendimento médico precoce é considerado fundamental para aumentar as chances de sobrevivência, especialmente com suporte respiratório e monitoramento cardíaco e renal.

As autoridades de saúde recomendam evitar contato com roedores e manter ambientes limpos e ventilados como principal forma de prevenção. O controle de infestações e o uso de equipamentos de proteção ao lidar com áreas contaminadas também são medidas consideradas essenciais.