Reuters: Corpo de Khamenei foi encontrado e ele está confirmado morto, segundo um oficial israelense

...

Publicado em 28/02/2026 às 17:42

Alterado em 28/02/2026 às 18:58

Os Estados Unidos acreditam que o Líder Supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e de cinco a dez líderes iranianos de alto escalão foram mortos em um ataque inicial israelense, disse um repórter da Fox News neste sábado, citando um funcionário americano.

"Há muitos sinais de que esse tirano não é mais. Esta manhã eliminamos altos funcionários do regime dos aiatolás, comandantes da Guarda Revolucionária, figuras seniores do programa nuclear – e continuaremos assim. Nos próximos dias, atacaremos milhares de outros alvos do regime terrorista", disse Netanyahu.

ATUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA

Trump diz que Khamenei está morto, o Irã diz que ele está 'comandando o campo'

Trump, após confirmar a morte de Khamenei em uma postagem no Truth Social, disse que esta é a "maior chance do povo iraniano de retomar seu país."

Ele também disse que algumas pessoas no Irã estão "procurando" imunidade.

"Estamos ouvindo que muitos dos seus membros do IRGC (Guarda Revolucionária), militares e outras forças de segurança e polícia não querem mais lutar e estão buscando imunidade conosco", disse Trump. (com Reuters)