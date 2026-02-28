Israel e EUA bombardeiam o Irã enquanto Trump diz que ataques dão aos iranianos a chance de 'derrubar seus governantes'

...

Publicado em 28/02/2026 às 06:47

Alterado em 28/02/2026 às 09:37

Orações durante o Ramadã, em Teerã Foto: Wana (Agência de Notícias da Ásia Ocidental)

Além de citar o desejo de interromper as capacidades nucleares do Irã como motivo para os ataques deste sábado (28), tanto Trump quanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também se referiram ao futuro do povo iraniano.

Em seu vídeo postado nas redes sociais, Trump se dirigiu ao povo iraniano: "Quando terminarmos, assumam seu governo. Será seu para pegar. Provavelmente essa será sua única chance por gerações".

Netanyahu disse que o ataque conjunto EUA-Israel ao Irã "criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos".

Dmitry Medvedev, vice-presidente do poderoso Conselho de Segurança da Rússia, criticou duramente Trump.

"O pacificador mais uma vez apareceu", disse Medvedev. "Todas as negociações com o Irã são uma operação de encobrimento. Ninguém duvidava disso. Ninguém realmente queria negociar nada".

"A questão é quem tem mais paciência para esperar pelo fim inglório de seu inimigo. Os EUA têm apenas 249 anos. O Império Persa foi fundado há mais de 2.500 anos. Vamos ver em 100 anos..."

Os ataques deixaram os países árabes produtores de petróleo próximos em alerta, à medida que cresciam os temores de escalada na região, e Teerã respondeu lançando mísseis em direção a Israel.



Dmitri Medvedev Foto: Ansa



Coluna de fumaça é vista em Teerã após primeiros ataques Foto: Ansa

Explosões ouvidas na capital do Catar

Uma fonte da agência de notícias Reuters ouviu explosões na capital do Catar, Doha. A causa ainda não é conhecida.

O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que a resposta do Irã seria atacar todas as bases militares dos EUA na região, segundo o ministério das Relações Exteriores iraquiano.

A agência de notícias Fars, do Irã, informou que várias bases americanas no Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein estão sob ataque do Irã.



RETALIAÇÃO DO IRÃ - Explosão no mar, vista de Haifa, norte de Israel Foto: Reuters/Rami Shlush

'Operação épica fúria'

A primeira onda de ataques no que o Pentágono chamou de "Operação épica fúria' teve como alvo principalmente autoridades iranianas, disse uma fonte familiarizada com o assunto.



Um oficial israelense disse que o Líder Supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e o presidente Masoud Pezeshkian foram ambos alvos, mas o resultado dos ataques não estava claro. Uma fonte com conhecimento do caso havia dito anteriormente à Reuters que Khamenei não estava em Teerã e havia sido transferido para um local seguro.



Uma fonte iraniana próxima ao establishment disse que vários comandantes seniores da Guarda Revolucionária do Irã e autoridades políticas foram mortos. A Reuters não conseguiu confirmar a reportagem de forma independente.

Esperanças por solução diplomática se apagam

O confronto renovado entre o Irã e seus antigos inimigos apagou as esperanças de uma solução diplomática para a disputa nuclear de Teerã com o Ocidente. As mais recentes negociações indiretas entre os EUA e o Irã nesta semana não conseguiram produzir um avanço decisivo.



A Guarda Revolucionária do Irã informou que uma primeira onda de ataques de retaliação iraniana com mísseis e drones foi lançada contra Israel, e que todas as bases e interesses dos EUA na região estavam ao alcance do Irã, disse um funcionário iraniano à Reuters.



A retaliação do Irã continuaria até que "o inimigo fosse decisivamente derrotado", disseram os Guardas Revolucionários.



Explosões em Dubai

Estrondos altos ecoaram na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, um grande produtor de petróleo e aliado próximo dos EUA. Explosões também foram ouvidas na capital empresarial do país, Dubai.



Uma testemunha em Abu Dhabi ouviu cinco estrondos em rápida sucessão que fizeram as janelas vibrarem. Outras testemunhas nas áreas de Al Dhafra e Bateen também ouviram estrondos altos.

O Bahrein informou que o centro de serviço da Quinta Frota dos EUA foi alvo de um ataque com mísseis. Imagens de vídeo de testemunhas no Bahrein mostraram uma espessa nuvem cinza de fumaça subindo perto da costa do pequeno estado insular enquanto sirenes soavam.



O outro estado árabe do Golfo, o Catar, disse que abateu todos os mísseis que visavam o país e que tem o direito de responder.



Explosões foram ouvidas perto da Ilha Kharg, no Irã. O Irã exporta 90% de seu petróleo bruto via Kharg, para transporte pelo estreito Estreito de Ormuz.

Tump cita a crise dos reféns de 1979

Em uma mensagem em vídeo publicada nas redes sociais, Trump citou a disputa de décadas entre Washington e o Irã, incluindo a tomada da embaixada dos EUA em Teerã em 1979, quando estudantes mantiveram 52 americanos reféns por 444 dias, além de uma série de outros ataques que os EUA atribuíram ao Irã desde a revolução islâmica de 1979, que levou os clérigos ao poder.



Ele pediu aos iranianos que permaneçam protegidos porque "bombas vão cair por toda parte".

O escopo das operações aéreas e marítimas dos EUA não é imediatamente claro. A campanha deve durar vários dias, disse um funcionário dos EUA.



"Estamos sendo mortos pelo regime e por Israel. Somos vítimas das políticas hostis deste regime", disse Maryam, 54 anos, dona de casa em Teerã, enquanto seguia para o norte do Irã com sua família. Testemunhas disseram que as pessoas correm para os bancos para sacar dinheiro.

Longas filas se formam em postos de gasolina por várias cidades. Muitos também temem um possível apagão da internet, o que cortaria a comunicação com suas famílias no exterior.



Trump havia construído uma vasta presença militar dos EUA na região para tentar forçar Teerã a fazer concessões nas negociações nucleares. Ele afirmou que a operação "massiva" tem como objetivo garantir que Teerã não obtenha uma arma nuclear.



O programa de mísseis balísticos do Irã tem sido um ponto de conflito significativo nas negociações. Trump afirmou que o Irã está desenvolvendo mísseis de longo alcance que ameaçam os EUA.



"Nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano", disse Trump.

Israel insta os iranianos a remover 'jugo da tirania'

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o ataque conjunto EUA-Israel "criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos" e "remova o jugo da tirania".



O ataque ocorre após uma guerra aérea de 12 dias em junho passado entre Israel e Irã e repetidos alertas dos EUA-Israel de que atacariam novamente se o Irã prosseguisse com seus programas nucleares e de mísseis balísticos.



O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que o ataque – lançado contra o Irã, de maioria muçulmana, durante o Ramadã, o mês sagrado de jejum observado do amanhecer ao pôr do sol – foi preventivo e destinado a eliminar ameaças a Israel.



Um oficial de defesa israelense disse que a operação estava planejada há meses em coordenação com Washington, e que a data do lançamento foi decidida semanas atrás.



O exército israelense anunciou o fechamento de escolas e locais de trabalho, com exceções para setores essenciais, e o fechamento do espaço aéreo para voos civis.



Os EUA e o Irã renovaram as negociações em fevereiro para tentar resolver a disputa nuclear.



O Irã, que nega buscar bombas atômicas, disse estar disposto a discutir restrições ao seu programa nuclear em troca do fim das sanções.

Ataques ocorrem durante o Ramadã



Israel lançou o ataque contra o Irã, de maioria muçulmana, durante o meio do Ramadã, o mês sagrado de jejum muçulmano observado do amanhecer ao pôr do sol.

Bombardeio também ocorre antes do feriado judaico de Purim, que tradicionalmente comemora a salvação dos judeus da aniquilação na antiga Pérsia e que começa na próxima segunda-feira (2).

Reino Unido: Irã nunca deve ser autorizado a desenvolver armas nucleares



A Grã-Bretanha afirmou neste sábado que o Irã nunca deve ser autorizado a desenvolver armas nucleares, e está pronta para defender seus interesses.

Uma fonte do governo disse que a Grã-Bretanha não participou dos ataques, e que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer realizaria uma reunião de resposta emergencial, a chamada reunião "Cobra", neste sábado.

"O Irã nunca deve ser autorizado a desenvolver uma arma nuclear e é por isso que temos apoiado continuamente esforços para alcançar uma solução negociada", disse um porta-voz do governo em comunicado.

"Como parte de nossos compromissos de longa data com a segurança de nossos aliados no Oriente Médio, temos uma série de capacidades defensivas na região, que recentemente reforçamos. Estamos prontos para proteger nossos interesses", disse o porta-voz.

Ali Khamenei



O guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei Epa

O aiatolá Ali Khamenei, 86 anos, governa o Irã desde 1989. Como Líder Supremo, ele detém autoridade suprema sobre todos os poderes do governo, militares e judiciários na república islâmica xiita.

Agora, ele enfrenta a crise mais grave de seus 36 anos de governo – presumindo que tenha sobrevivido aos ataques dos EUA e de Israel deste sábado.

Um funcionário israelense disse que o ataque teve como alvo Khamenei especificamente, porém uma fonte com conhecimento do assunto disse à Reuters que o líder supremo não estava em Teerã e havia sido transferido "para um local seguro".

Ao longo de quase quatro décadas, Khamenei construiu uma potência regional para rivalizar com os estados muçulmanos sunitas do outro lado do Golfo, enquanto promove tecnologia nuclear que inquieta a região ao redor.

O Irã tem sido implacavelmente hostil aos EUA e a Israel — enquanto reprime repetidos conflitos internos.

Mas os ataques deste sábado ao Irã ocorrem em meio a uma cascata de crises.

Khamenei foi forçado a se esconder em junho passado por ataques que mataram vários associados próximos e comandantes da Guarda Revolucionária. Os ataques de junho de 2025 por Israel e pelos EUA destruíram valiosas instalações nucleares e de mísseis.

Grandes protestos em janeiro, por uma população amargurada que trabalha sob sanções, foram esmagados ao custo de milhares de vidas.

E desde que o Hamas, apoiado por Teerã, atacou Israel em 7 de outubro de 2023, a influência regional de Khamenei vem enfraquecendo.

(editoria de Internacional do JORNAL DO BRASIL com agências)