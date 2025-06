'Trump não está interessado em conversar com Musk', diz fonte da Casa Branca

...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está interessado em conversar com Elon Musk, disse uma autoridade da Casa Branca nesta sexta-feira, sinalizando que o presidente e seu ex-aliado podem não resolver sua disputa sobre um projeto de lei de corte de impostos tão cedo.



O funcionário da Casa Branca, falando sob condição de anonimato, disse que nenhum telefonema entre Trump e o CEO da Tesla está planejado para o dia. Mais cedo, um funcionário diferente da Casa Branca havia dito que os dois iriam conversar.

Em entrevistas a vários meios de comunicação dos EUA, Trump disse que estava focado em outros assuntos.



"Eu nem estou pensando em Elon. Ele tem um problema, o pobre rapaz tem um problema", disse ele à CNN.



Trump pode se livrar do Tesla Model S vermelho que comprou em março depois de exibir o carro elétrico de Musk no gramado da Casa Branca, disse o funcionário.



As declarações da Casa Branca vieram um dia depois que os dois homens lutaram abertamente em uma demonstração extraordinária de hostilidades que marcou o fim de uma aliança estreita. Durante a troca, Trump sugeriu que rescindiria contratos governamentais com os negócios de Musk, que incluem a empresa de foguetes SpaceX e sua unidade de satélites Starlink.

Ações da Tesla subiram nesta sexta-feira (6), conseguindo recuperar algumas perdas acentuadas registradas nessa quinta, quando caiu 14% e perdeu US$ 150 bilhões em valor, o maior declínio em um único dia na história da empresa.



Os aliados de alto perfil de Musk permaneceram em silêncio durante a disputa. Mas um deles, o investidor James Fishback, pediu a Musk que se desculpasse.



"O presidente Trump mostrou graça e paciência em um momento em que o comportamento de Elon é decepcionante e francamente perturbador", disse Fishback em um comunicado.



Musk, o homem mais rico do mundo, financiou grande parte da campanha presidencial de Trump em 2024. Trump nomeou Musk para liderar um esforço controverso para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos.



A briga começou a se formar nessa terça-feira. Musk, que deixou o cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental há uma semana, denunciou o projeto de lei de corte de impostos e gastos de Trump, que contém a maioria das prioridades domésticas de Trump. Sua oposição está complicando os esforços para aprovar o projeto de lei no Congresso, onde os republicanos detêm uma pequena maioria.

Musk denunciou o pacote como uma "abominação nojenta" que acrescentaria muito à dívida de US$ 36,2 trilhões do país.



Na semana passada, Trump o festejou na Casa Branca depois que ele deixou seu cargo no DOGE. Musk cortou apenas cerca de metade de 1% dos gastos totais, muito aquém de seus planos impetuosos de cortar US$ 2 trilhões do orçamento federal.

O "grande e belo projeto de lei" de Trump - aspas do próprio presidente - foi aprovado por pouco na Câmara dos Deputados no mês passado e agora está no Senado, onde os republicanos dizem que farão mais mudanças. Analistas apartidários dizem que a medida adicionaria US $ 2,4 trilhões em dívidas em 10 anos.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que tem trocado mensagens de texto com Musk e espera que a disputa seja resolvida rapidamente.

"Eu não discuto com ele sobre como construir foguetes e gostaria que ele não discutisse comigo sobre como elaborar uma legislação e aprová-la", disse Johnson à CNBC.



'MUITO DESAPONTADO'

Trump inicialmente ficou quieto enquanto Musk fazia campanha para torpedear o projeto de lei, mas quebrou o silêncio nessa quinta-feira, dizendo a repórteres que estava "muito desapontado" com Musk.



"Olha, Elon e eu tivemos um ótimo relacionamento. Não sei se vamos mais", disse ele.



A dupla então trocou farpas em suas plataformas de mídia social: Truth Social de Trump e X de Musk.

"Sem mim, Trump teria perdido a eleição", escreveu Musk, que gastou quase US$ 300 milhões apoiando Trump e outros republicanos na eleição do ano passado.



Musk também afirmou que as tarifas de importação de Trump empurrariam os EUA para uma recessão e respondeu "Sim" a um post no X dizendo que Trump deveria sofrer impeachment. Isso seria altamente improvável, dado que os republicanos de Trump detêm a maioria em ambas as câmaras do Congresso.



A SpaceX de Musk desempenha um papel crítico no programa espacial do governo dos EUA. Quando Trump postou que poderia cancelar os contratos de Musk, o bilionário respondeu que começaria a desativar a espaçonave Dragon da SpaceX, a única espaçonave dos EUA capaz de enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Mais tarde, Musk recuou dessa ameaça.



Em um sinal de uma possível distensão, Musk escreveu posteriormente: "Você não está errado", em resposta ao investidor bilionário Bill Ackman dizendo que Trump e Musk deveriam fazer as pazes.

Uma disputa prolongada pode tornar mais difícil para os republicanos manter o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato do próximo ano, se Musk retiver o apoio financeiro ou outros grandes líderes empresariais do Vale do Silício se distanciarem de Trump.

Musk já havia dito que planejava reduzir seus gastos políticos e, na terça-feira, pediu que "todos os políticos que traíram o povo americano" fossem demitidos no próximo ano.



Seu envolvimento com o governo Trump provocou protestos generalizados nas instalações da Tesla, reduzindo as vendas, enquanto os investidores temiam que a atenção de Musk estivesse muito dividida.