Trump e Musk vão se falar por telefone nesta sexta após disputa pública

Assessores da Casa Branca agendaram uma ligação telefônica entre Donald Trump e Elon Musk para esta sexta-feira (6), depois de uma enorme briga pública que viu ameaças sobrevoarem contratos governamentais, e terminou com o homem mais rico do mundo sugerindo que o presidente dos Estados Unidos deva sofrer impeachment.

O contato relatado pode aliviar a disputa após um dia extraordinário de hostilidades - em grande parte conduzidas nas redes sociais - que marcou o fim de uma decantada aliança.

Ações da Tesla de Musk fecharam em queda de mais de 14% nessa quinta-feira (5), perdendo cerca de US$ 150 bilhões em valor de mercado no maior declínio de valor em um único dia de sua história. Nas negociações europeias pré-mercado nesta sexta-feira, elas reduziram algumas dessas perdas, subindo 5% após o anúncio de que os dois homens estão programados para conversar.

Musk financiou grande parte da campanha presidencial de Trump e foi então apresentado como um dos conselheiros mais visíveis do presidente, liderando um esforço abrangente e controverso para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos.

Os socos verbais eclodiram nessa quinta-feira depois que Trump criticou Musk no Salão Oval e os dois trocaram farpas em suas plataformas de mídia social: Truth Social, de Trump, e X, de Musk.

A briga começou a se formar dias atrás, quando Musk, que deixou seu cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental há uma semana, denunciou o amplo corte de impostos e gastos de Trump.



O presidente inicialmente ficou quieto enquanto Musk fazia campanha para torpedear o projeto de lei, dizendo que isso aumentaria muito a dívida de US$ 36,2 trilhões do país.



Trump quebrou o silêncio nessa quinta-feira, dizendo a repórteres que está "muito desapontado" com Musk.



"Olha, Elon e eu tivemos um ótimo relacionamento. Não sei se vamos mais", disse Trump.



Enquanto Trump falava, Musk respondeu em X: "Sem mim, Trump teria perdido a eleição", escreveu ele, que gastou quase US$ 300 milhões apoiando Trump e outros republicanos na eleição do ano passado.



Em outro post, Musk afirmou que as tarifas de importação de Trump empurrariam os EUA para uma recessão ainda este ano.

"A maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon", postou Trump.



Minutos após o sino de fechamento, Musk respondeu "Sim" a um post no X dizendo que Trump deveria sofrer impeachment, algo que seria altamente improvável, já que os republicanos de Trump detêm a maioria em ambas as câmaras do Congresso.

Os negócios de Musk também incluem a empresa de foguetes e contratada do governo, SpaceX, e sua unidade de satélites Starlink.



Musk, cujo negócio espacial desempenha um papel crítico no programa espacial do governo dos EUA, disse que, como resultado das ameaças de Trump, ele começaria a desativar a espaçonave Dragon, da SpaceX. A Dragon é a única espaçonave dos EUA capaz de enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional.

Na noite de quinta-feira, Musk recuou da ameaça.



Em outro sinal de uma possível distensão por vir, Musk escreveu posteriormente: "Você não está errado", em resposta ao investidor bilionário Bill Ackman dizendo que Trump e Musk deveriam fazer as pazes.



SOCANDO DE VOLTA

Trump e Musk são lutadores políticos com uma propensão a usar as mídias sociais para atacar seus inimigos, e muitos observadores previram um desentendimento.

Musk atingiu o cerne da agenda de Trump no início desta semana, quando atacou o que Trump chamou de "grande e belo projeto de lei", chamando-o de "abominação nojenta" que aprofundaria o déficit federal.



Seus ataques ampliaram uma divisão dentro do Partido Republicano, que poderia ameaçar as perspectivas do projeto de lei no Senado.



Analistas apartidários dizem que o projeto de lei de Trump pode adicionar de US$ 2,4 trilhões a US$ 5 trilhões à dívida de US$ 36,2 trilhões do país.



Uma disputa prolongada entre os dois pode tornar mais difícil para os republicanos manter o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato do próximo ano, se isso levar a uma perda dos gastos de campanha de Musk ou corroer o apoio a Trump no Vale do Silício.



"Elon, realmente, foi uma parte significativa do jogo de campo neste último ciclo", disse um estrategista republicano ligado a Musk e ao governo Trump, que falou à Reuters sob condição de anonimato.



"Se ele ficar de fora das eleições de meio de mandato, isso me preocupa."



Na terça-feira, Musk postou que "em novembro do próximo ano, demitiremos todos os políticos que traíram o povo americano".

Musk já havia dito que planeja reduzir seus gastos políticos no futuro. O foco crescente de Musk na política provocou protestos generalizados nas instalações da Tesla, reduzindo as vendas, enquanto os investidores temiam que a atenção de Musk estivesse muito dividida.