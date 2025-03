Italiano usa IA e responde com 'mar de sangue' à 'Gaza de Trump'

Vídeo mostra ainda Elon Musk chorando com foguete na praia

Publicado em 01/03/2025 às 09:29

Alterado em 01/03/2025 às 09:29

O profissional italiano de mídias sociais Andrea Gastaldon publicou um vídeo também feito com inteligência artificial onde responde ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre sua proposta para a "Gaza de Trump".

No vídeo compartilhado pelo italiano, que viralizou nas últimas horas, o resort do presidente americano na Faixa de Gaza tem o mar vermelho de sangue e figuras da política internacional, como a premiê da Itália, Giorgia Meloni, a ex-vice presidente dos EUA, Kamala Harris, além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que aparecem passando protetor solar ou brincando na areia.

Já Elon Musk, que na versão de Trump aparece distribuindo dinheiro, na obra de Gastaldon está chorando na praia com seu foguete. Imagens de Joe Biden, Mark Zuckerberg e de Alexandria Ocasio-Cortez também aparecem.

Por fim, Trump e o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, seguem se divertindo em Gaza em meio ao mar de sangue.

No último dia 26, o presidente americano causou polêmica ao compartilhar um vídeo feito com inteligência artificial no qual a Faixa de Gaza é transformada em um resort após a expulsão dos palestinos do enclave.

Trump já reiterou em diversas ocasiões que deseja remover os palestinos da Faixa de Gaza para transformar o enclave de 2 milhões de habitantes em uma espécie de grande empreendimento imobiliário. (com Ansa)