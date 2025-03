Trump posta vídeo com Gaza luxuosa e causa polêmica

Cenas incluem Musk distribuindo dinheiro e Netanyahu tomando sol

Publicado em 26/02/2025 às 14:13

Alterado em 01/03/2025 às 09:24

Trump e Netanyahu, na megalômana imaginação do primeiro, tomando sol em Gaza Foto: reprodução de vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou polêmica ao compartilhar um vídeo feito com inteligência artificial no qual a Faixa de Gaza é transformada em um resort após a expulsão dos palestinos do enclave.

Publicado no perfil do republicano na rede social Truth, o vídeo de 33 segundos começa com os dizeres "Gaza 2025, O que vem depois?", mostrando a população em uma cidade destruída pela guerra.

Logo em seguida, as imagens mostram o território repleto de edifícios, lindas praias, crianças brincando livremente e carros de luxo.

Já o bilionário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência do governo americano, aparece se deliciando com um prato, e sua imagem volta em outro momento diante de uma chuva de dinheiro.



O próprio Trump aparece em uma festa dançando com uma bailarina vestida a caráter, assim como homens barbados travestidos de dançarinas. Além disso, o presidente dos EUA é exaltado com um balão dourado, uma estátua de ouro e um cassino com seu nome.

Por fim, o magnata e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aparecem em trajes de banho enquanto tomam sol e bebem um drink na "Gaza de Trump".

"Donald está chegando para te libertar, trazendo a luz para todos vocês verem. Sem túneis, sem medo. A 'Gaza de Trump' finalmente chegou", diz uma voz ao final da exibição.

O vídeo, que viralizou nas últimas horas, tem sido criticado nas redes. "Trump dançando com uma mulher, Elon Musk comendo e estátuas de ouro de Trump. Isso é o que o presidente andou fazendo nesta manhã", ironizou um usuário no X.

A Federação Árabe Palestina do Brasil também criticou a ideia na plataforma de Musk, ao dizer que "o ridículo não tem limite".

Trump já reiterou em diversas ocasiões que deseja remover os palestinos da Faixa de Gaza para transformar o enclave de 2 milhões de habitantes em uma espécie de grande empreendimento imobiliário. (com Ansa)