'Cessar-fogo em Gaza é temporário', diz Netanyahu

Premiê afirmou que Israel se reserva direito de 'voltar à guerra'

Publicado em 19/01/2025 às 09:13

Alterado em 19/01/2025 às 09:44

O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um discurso em rede nacional de televisão neste sábado (18) e disse que o cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza é "temporário".

A declaração chega poucas horas antes da entrada em vigor do acordo, prevista para as 8h30 (horário local) deste domingo (19).

A primeira etapa da trégua vai durar 42 dias e prevê a libertação de 33 reféns israelenses pelo Hamas e de quase 1,9 mil prisioneiros palestinos por Israel, segundo o governo do Egito, que serviu de mediador nas negociações.



"O cessar-fogo aprovado é temporário. Nós nos reservamos o direito de voltar à guerra", disse Netanyahu. A previsão é de que as negociações para a segunda fase do acordo comecem no 16º dia de trégua, mas, de acordo com o premiê, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o sucessor Donald Trump garantiram que o conflito será retomado se as tratativas fracassarem.



"Vamos devolver todos os reféns para casa e alcançaremos todos os objetivos elencados", assegurou o primeiro-ministro.



Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas nos atentados de 7 de outubro de 2023, 94 ainda estão em Gaza, porém o Exército acredita que 34 estão mortas.



"Gaza não representará mais uma ameaça a Israel", salientou Netanyahu. Ainda segundo o premiê, o Exército israelense reforçará a presença militar no Corredor Filadélfia, faixa estratégica no sul do enclave palestino, na fronteira com o Egito, e vai se retirar completamente da zona somente se o acordo avançar para a fase dois.



Esse é o primeiro discurso de Netanyahu desde a aprovação do acordo pelo governo, na madrugada deste sábado, decisão contestada por partidos de extrema direita, como o Otzma Yehudit (Poder Judeu), que entregará seus três ministérios após a entrada em vigor do cessar-fogo.



O gabinete Netanyahu também ameaça paralisar o acordo se o Hamas não divulgar os nomes dos reféns que serão libertados - espera-se que três mulheres civis sejam as primeiras.



A guerra foi deflagrada em 7 de outubro de 2023, após o grupo fundamentalista assassinar 1,2 mil israelenses em atentados sem precedentes no país judeu. Desde então, a resposta de Israel já fez quase 47 mil vítimas na Faixa de Gaza. (com Ansa)

