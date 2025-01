Partido de extrema direita anuncia que deixará governo Netanyahu

Três ministros renunciarão após cessar-fogo entrar em vigor

Publicado em 19/01/2025 às 09:42

O partido de extrema direita Otzma Yehudit (Poder Judeu) anunciou que seus ministros no governo do premiê Benjamin Netanyahu renunciarão aos cargos após a entrada em vigor do acordo para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, prevista para a manhã deste domingo (19).

Com isso, os ministros Itamar Ben-Gvir (Segurança Nacional), Yitzhak Wasserlauf (Neguev e Galileia) e Amihai Eliyahu (Patrimônio) não farão mais parte do governo, que precisa do apoio de partidos de extrema direita e ultraortodoxos para se manter no poder.

Na última sexta (17), no entanto, Ben-Gvir assegurou que não tentaria derrubar Netanyahu mesmo que a trégua fosse aprovada. "Amo Netanyahu e vamos apoiá-lo de fora", disse.



O cessar-fogo é criticado por alas ultranacionalistas da política israelense, que questionam a libertação de centenas de prisioneiros palestinos em troca dos reféns remanescentes em poder do Hamas. (com Ansa)