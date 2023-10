Multidão comparece ao funeral de brasileira morta em Israel

Milhares de pessoas compareceram ao funeral de Bruna Valeanu, brasileira que morreu após ataque do Hamas a Israel. A jovem, encontrada sem vida nesta terça-feira (10), estava em uma festa rave numa área próxima à Faixa de Gaza, em que morreram 260 pessoas, inclusive o brasileiro Ranani Glazer, no último sábado (7).

Uma fila de mais de dois quilômetros foi formada após a mãe e a irmã da brasileira, que moram em Tel Aviv, terem pedido para cidadãos comparecerem à cerimônia fúnebre. Conforme a tradição judaica, os cultos públicos tradicionais requerem a presença de um quórum mínimo de dez homens com mais de 13 anos, o chamado minyan. No entanto, a jovem assassinada tinha apenas a mãe e a irmã entre familiares vivendo no país do Oriente Médio.

Bruna Valeanu Foto: Reprodução

"Caros voluntários, infelizmente Bruna Valeanu foi assassinada no festival de música em Reim. Sua família é do Brasil, apenas sua mãe e irmã moram em Israel. Elas precisam de ajuda para completar o minyan às 21h30 no Cemitério Yarkon. Quem puder vir, por favor, venha!", diz o pedido de ajuda.

Os familiares de Bruna confirmaram a morte nesta terça-feira. A jovem de 24 anos também estava desaparecida após o festival de música eletrônica interrompido por ataque de terroristas do Hamas, em Israel. Natural do Rio de Janeiro, Bruna fez sua última comunicação com a família no sábado, por volta das 9h.

Bruna tinha dupla nacionalidade, era brasileira-israelense, e fez aniversário há duas semanas, em 26 de setembro. No último contato com família, contou ter testemunhado disparos e mortes.