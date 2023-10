Morre a segunda brasileira que estava desaparecida em Israel

Após a confirmação da morte do gaúcho Ranani Glazer, que foi encontrado sem vida nesta segunda-feira (9), mais um corpo brasileiro foi localizado por soldados israelenses, nesta terça (10), em meio aos escombros da guerra com o Hamas. Trata-se da carioca Bruna Valeanu, de 24 anos. Assim como seu compatriota, Bruna estava na festa rave Universo Paralello, com amigos, quando o grupo armado chegou atirando. A jovem estava desaparecida desde sábado (7).

O DJ Juarez Petrillo, pai dos DJs Alok e Bhaskar e criador do evento, filmou o momento em que o festival foi interrompido. De acordo com o jornal "The Times of Israel", ao menos 260 corpos foram encontrados no local. Ainda há uma brasileira desaparecida nos conflitos: Karla Stelzer Mendes, de 41 anos.

O Exército isralense comunicou Florica, irmã mais velha de Bruna, que também vive no país, sobre o óbito da irmã mais nova. O enterro está previsto para a noite desta terça.

"Minha mãe teve um pressentimento nesse dia, ela não sabia que a festa seria perto de Gaza. Minha mãe falou: ‘Bruna, não vai na festa’. Minha mãe teve esse pressentimento", contou Florica, mais cedo.

Bruna estudava comunicação e marketing e vivia com a família em Israel há oito anos. Lá também moram a mãe e Florica. Outra irmã, Nathalia, permaneceu no Rio de Janeiro. Das três, Bruna era a que mais sabia falar hebraico - e o idioma foi mais uma dificuldade na busca de informações.

Uma segue desaparecida

Karla Stelzer Mendes, carioca de nascimento e com cidadania israelense, também estava no Universo Paralello. Ela mora no país com o namorado, com quem se relaciona há seis anos, e tem um filho de 19 anos, que faz parte do Exército local. As últimas mensagens enviadas para a família foram na manhã de sábado (7), no começo do ataque terrorista do Hamas. O namorado de Karla também está desaparecido.

Sobrevivente se despede de namorado

A brasileira Rafaela Treistman, namorada do brasileiro Ranani Glazer, usou as redes sociais para se despedir do companheiro, que morreu após a invasão do Hamas à rave da qual participavam, em Israel, no último sábado.

A jovem, que fugiu da festa com Ranani para um bunker, de onde ele chegou a fazer um vídeo ainda com vida, conseguiu escapar do ataque armado, assim como o amigo que acompanhava o casal, Rafael Zimerman. Pelo Instagram, Rafaela destacou que a relação com o gaúcho de 24 anos "foi uma história de cinema".

"Nunca imaginei que eu não estaria agora com você. nunca pensei que existiria um após você", afirmou ela. "Assim como você sempre disse, nosso amor foi à primeira vista. Foi rápido e intenso, mas eu te amei em cada segundo que estivemos juntos".

Nos últimos dias, o jovem fez uma série de publicações em suas redes sociais de eventos em Tel Aviv, capital de Israel. Em seu perfil no Instagram, havia postagens recentes nos stories em que ele compartilhou vídeos da rave da qual participava, marcando Gaza na localização. Pouco tempo depois, haveria a invasão ao local, com um tiroteio que causou correria e fuga das pessoas presentes ao evento.

Algumas pessoas, entre elas Ranani, conseguiram se abrigar em um bunker, mas o local acabou sendo atingido por uma bomba. Já Rafaela Treistman conseguiu sair, e a polícia pediu que ela fosse para o hospital, onde os feridos estavam sendo atendidos. Desde então, não houve mais notícias sobre Ranani.