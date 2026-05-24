Após Pio Esposito desperdiçar a primeira cobrança na derrota nos pênaltis para a Bósnia, a Itália está fora de sua terceira Copa do Mundo consecutiva. Com o resultado, os italianos tornam-se os primeiros campeões mundiais da história a amargar a ausência em três edições seguidas do torneio

Publicado em 24/05/2026 às 19:19

Alterado em 24/05/2026 às 19:19

A ausência da Itália na Copa do Mundo de 2026 revela o declínio técnico de uma das seleções mais vitoriosas da história do esporte. O torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, não contará com a presença da Squadra Azzurra pela terceira edição consecutiva, um fato sem precedentes para uma nação tetracampeã mundial. A exclusão italiana altera o equilíbrio de forças, uma vez que a ausência de um "cabeça de chave" de alto escalão abre espaço para o surgimento de novos protagonistas e altera a percepção de favoritismo nas análises de desempenho.

Neste cenário, o interesse em estatísticas cresce entre analistas que buscam identificar os principais candidatos ao título. Muitos observadores recorrem a dados atualizados sobre odds e previsões para a Copa do Mundo para compreender como a falta de seleções tradicionais impacta as probabilidades de vitória de equipes emergentes. A ausência de uma potência não apenas remove um concorrente direto ao título, mas também modifica o caminho de outras seleções durante a fase de grupos e o mata-mata, permitindo que nações com menor histórico de conquistas avancem para estágios avançados da competição.

Historicamente, as falhas de qualificação de grandes seleções são interpretadas como sintomas de crises institucionais ou transições de gerações malssucedidas. O mercado de entretenimento esportivo, e plataformas como a Stake Brasil, monitoram essas flutuações de desempenho para oferecer dados precisos sobre o comportamento das seleções em eliminatórias. O fenômeno da "não-qualificação" de gigantes não é apenas uma perda esportiva, mas um evento que redireciona o investimento e a atenção do público global, forçando a FIFA e os organizadores a lidarem com um produto comercial que carece de alguns de seus maiores ícones.

De acordo com análises do setor, as eliminatórias modernas tornaram-se ambientes de margens mínimas, onde o favoritismo histórico já não garante a vaga. Colin Millar, editor sênior de futebol do New York Times, observa que, embora o torneio tenha se expandido para 48 nações, as falhas de alto perfil continuam a ocorrer devido ao aumento da competitividade em confederações anteriormente consideradas menos expressivas. Esse nivelamento técnico sugere que o futebol mundial atravessa um processo de descentralização, no qual o peso da camisa é frequentemente superado por organizações táticas modernas e preparo físico superior.

Abaixo é possível conferir dez das mais significativas ausências e falhas de qualificação na história das Copas do Mundo.

1. Argentina (1970)

A ausência da Argentina na Copa do Mundo de 1970, realizada no México, é classificada como a maior falha de qualificação na história do país. O processo foi marcado por um cenário de instabilidade administrativa, com a federação argentina enfrentando crises de gestão e a troca de quatro treinadores em um período de apenas três anos. A desorganização refletiu-se diretamente no desempenho em campo, resultando em derrotas críticas nas partidas iniciais contra Peru e Bolívia.

Na última rodada das eliminatórias, a Argentina necessitava de uma vitória contra o Peru, em Buenos Aires, para garantir a vaga. Mas o empate por 2 a 2 selou a eliminação. O evento é descrito como um "fracasso colossal" que permanece como a única vez em que a Argentina falhou em se classificar em campo para uma Copa do Mundo. A falta da Albiceleste em 1970 permitiu que o mundo visse a ascensão definitiva do Brasil de Pelé sem a oposição de seu maior rival continental.

2. Itália (1958)

A eliminação da Itália para a Copa de 1958, na Suécia, interrompeu uma sequência de participações que remontava aos títulos de 1934 e 1938. A falha ocorreu em uma partida decisiva contra a Irlanda do Norte. O jogo, originalmente marcado para dezembro de 1957, foi adiado devido a uma densa névoa em Londres que impediu a chegada do árbitro húngaro Istvan Zsolt. Um amistoso foi realizado no lugar da partida oficial, terminando em violência entre jogadores e torcedores.

Quando o jogo oficial foi finalmente disputado em janeiro de 1958, a Irlanda do Norte venceu por 2 a 1, eliminando os italianos. Jonathan Wilson, historiador do futebol, destaca que naquela época as margens de qualificação eram extremamente estreitas. A ausência da Itália em 1958 é notável por ter sido a única falha de qualificação da equipe até o século XXI, evidenciando que mesmo potências estabelecidas são vulneráveis a imprevistos logísticos e pressões de ambiente hostil.

3. Itália (2026)

A confirmação de que a Itália não participará da Copa de 2026 representa o ponto mais baixo da história do futebol do país. Após falhar em 2018 e 2022, a ausência em 2026 consolida um ciclo de 12 anos sem a presença da Squadra Azzurra no maior palco do mundo. Andrew Gitto, editor do The Sporting News, aponta que, apesar do histórico de quatro títulos mundiais, a equipe tem sofrido para manter a consistência em torneios de tiro curto e eliminatórias sob pressão.

A ausência em 2026 é particularmente impactante devido à expansão do torneio para 48 equipes, o que teoricamente facilitaria a vaga para nações do topo do ranking da FIFA. O fato de a seleção número 12 do mundo não conseguir se classificar demonstra um problema estrutural no desenvolvimento de novos talentos ofensivos e na adaptação ao estilo de jogo de transição rápida que predomina atualmente. Sem a Itália, o torneio perde um de seus maiores pilares defensivos e uma tradição tática secular.

4. Estados Unidos (2018)

A falha dos Estados Unidos em se qualificar para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, é descrita como um dos maiores erros crassos da história recente do futebol da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). A eliminação ocorreu após uma derrota inesperada por 2 a 1 para Trinidad e Tobago, uma seleção que já estava eliminada na ocasião.

O impacto dessa ausência foi sentido principalmente no aspecto comercial e no crescimento da popularidade do esporte em território americano. Com a ausência de estrelas como Christian Pulisic do torneio, houve uma queda perceptível no engajamento do público doméstico e nos investimentos publicitários voltados para a cobertura do evento. O fracasso forçou uma reformulação completa na estrutura da federação americana, focando na integração de jovens jogadores que atuam na Europa.

5. Itália (2018)

Antes da crise atual, a eliminação da Itália para a Copa de 2018 contra a Suécia na repescagem (play-off) foi o evento que sinalizou o fim de uma era. Pela primeira vez desde 1958, o torneio não contou com a participação italiana. A incapacidade de marcar um gol em 180 minutos de confronto direto contra os suecos evidenciou a falta de criatividade no setor de meio-campo e ataque.

O impacto dessa ausência foi uma mudança na percepção global sobre a "invencibilidade" das grandes nações europeias em fases de mata-mata. A Suécia, agindo como o "underdog", utilizou uma disciplina tática rígida para anular o favoritismo italiano, um modelo que passou a ser copiado por outras seleções de médio porte para enfrentar gigantes do continente.

6. Nigéria (2026)

A Nigéria, nação mais populosa da África e tradicional potência do continente, não estará presente na Copa de 2026. A eliminação ocorreu na fase de repescagem da CAF (Confederação Africana de Futebol) diante da República Democrática do Congo. A ausência é vista com surpresa, dado que a Nigéria vive o que especialistas chamam de "época de ouro" em termos de talento individual, contando com atletas como Victor Osimhen e Ademola Lookman.

A falta da Nigéria no torneio de 2026 impede que o futebol africano apresente alguns de seus maiores astros globais. Sem as "Super Águias" (apelido da seleção nigeriana), o torneio perde em termos de apelo visual e energia das arquibancadas, características marcantes da torcida nigeriana.

7. Polônia (2026)

A eliminação da Polônia para a Copa de 2026 marca o provável fim da carreira internacional de Robert Lewandowski em mundiais. A equipe foi derrotada pela Suécia por 3 a 2 na partida final de sua chave classificatória. A ausência polonesa retira da competição um dos maiores artilheiros da era moderna, diminuindo o poder ofensivo médio do torneio.

A falha polonesa é atribuída a uma dependência excessiva de seus valores individuais e a uma defesa que se mostrou vulnerável contra ataques velozes. Após a perda da vaga, Lewandowski expressou em redes sociais o encerramento de seu ciclo, o que simboliza a transição de uma geração que levou a Polônia de volta ao protagonismo europeu, mas que falhou em garantir uma despedida no maior palco possível.

8. Dinamarca (2026)

Apesar de ocupar posições elevadas no ranking da FIFA, a Dinamarca é outra seleção europeia de alto nível que não obteve a vaga para 2026. A equipe, conhecida por seu jogo coletivo forte e participações consistentes em Eurocopas, sucumbiu em um grupo classificatório altamente competitivo.

A ausência dinamarquesa impacta a qualidade técnica média da fase de grupos. Especialistas apontam que a Dinamarca serve como um exemplo de como a estabilidade tática nem sempre é suficiente para superar momentos de baixa produtividade ofensiva em jogos decisivos. O torneio de 2026 perde uma seleção que frequentemente desempenha o papel de "surpresa técnica", capaz de dificultar o jogo para os grandes favoritos.

9. Rússia (2026)

A exclusão da Rússia da Copa do Mundo de 2026 não decorre de desempenho esportivo, mas de sanções administrativas impostas pela FIFA e pela UEFA em resposta à invasão da Ucrânia em 2022. A seleção russa, que alcançou as quartas de final no torneio que sediou em 2018, permanece banida de todas as competições internacionais por tempo indeterminado.

Essa ausência por motivos extracampo altera a composição política e esportiva da Europa. A Rússia, que ocupa a 36ª posição no ranking mundial, representaria uma força competitiva relevante. A manutenção do banimento reforça a postura das entidades reguladoras em utilizar a participação no torneio como um instrumento de conformidade com normas internacionais de conduta.

10. Nigéria (2022)

A ausência da Nigéria em 2026 é precedida por outra falha crítica em 2022. Naquela ocasião, a equipe foi eliminada em casa por Gana, em um confronto definido pelo critério de gols fora de casa (regra que atribui peso maior aos gols marcados como visitante). Perder dois mundiais consecutivos é um retrocesso para uma nação que busca se consolidar como a principal força do futebol africano.

O ciclo de insucessos destaca a fragilidade dos processos de qualificação na África, onde seleções de alto nível frequentemente se enfrentam em confrontos eliminatórios precoces. A ausência nigeriana em edições seguidas retira do mercado global de talentos uma vitrine essencial para jogadores que buscam transferência para as grandes ligas europeias, afetando a economia do futebol no país.

Questão de honra: quando o segundo lugar não bastou

A ausência da Escócia na Copa do Mundo de 1950, no Brasil, diferencia-se das demais por não ter sido selada dentro das quatro linhas, mas em uma decisão de gabinete baseada em um código de honra institucional. Naquele momento, a FIFA determinou que os dois primeiros colocados do British Home Championship (torneio entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) garantiriam vaga no Mundial. Antes do início da competição, George Graham, então secretário da Associação Escocesa de Futebol (SFA), declarou publicamente que a Escócia só viajaria ao Brasil se conquistasse o título do torneio regional.

A seleção escocesa terminou a competição em segundo lugar, após uma derrota por 1 a 0 para a Inglaterra diante de 133 mil pessoas no Hampden Park. Apesar da classificação garantida pelos critérios da FIFA e dos apelos dos jogadores, incluindo o capitão George Young e o elenco inglês, a SFA manteve a palavra de Graham. Andy Mitchell, historiador do futebol escocês, afirma que a organização da época focava estritamente no "mérito esportivo e no orgulho de vencer". Ao abrir mão da vaga por não ser a "campeã britânica", a federação escocesa forçou a FIFA a realizar o torneio de 1950 com um grupo incompleto, alterando o equilíbrio técnico da fase inicial e adiando a estreia da Escócia em Mundiais por quatro anos.

