Quem realmente pode ser considerado favorito para conquistar a Copa do Mundo 2026

O gigante adormecido e a busca por um rumo

A coroa pesada e o futuro sem o rei

A fábrica de talentos e seu novo mestre

A fúria reinventada com toques de juventude

A maturidade que chega após as lágrimas

Caminhos distintos para a mesma glória

A próxima Copa do Mundo FIFA se aproxima com um ar diferente. O torneio de 2026, com três países-sede e 48 seleções, terá um formato que testará a consistência dos times como nunca antes. Neste novo cenário, algumas equipes já despontam como as principais candidatas ao título.Sobretudo, a discussão sobre quem é o verdadeiro favorito para conquistar a Copa do Mundo 2026 já começou. A busca por esses favoritos, aliás, já movimenta o interesse do público em plataformas como aO Brasil sempre entra em torneios como um candidato em potencial, mas sua situação atual é um enigma. A seleção é citada entre os favoritos, porém essa projeção ignora o desempenho recente.A equipe fez sua pior campanha na história do atual formato das Eliminatórias, terminando em um modesto quinto lugar. De fato, a instabilidade institucional parece ser o problema principal. O ciclo recente foi marcado por uma constante troca de técnicos e presidentes na CBF.Portanto, o Brasil é uma equipe que busca estabilidade. Ser um favorito para conquistar a Copa do Mundo 2026 é, para a seleção, um voto de confiança no talento individual de seus jogadores, não em sua organização.A Argentina chega com o status de atual campeã mundial, o que a coloca no topo da lista. O trabalho de longo prazo do técnico Lionel Scaloni deu frutos visíveis, com uma liderança isolada nas Eliminatórias. Isso mostra que a glória no Catar não foi um acaso, mas parte de um projeto estruturado.A grande dúvida envolve Lionel Messi, que já admitiu ser incerta sua presença aos 39 anos. Scaloni, com sabedoria, prefere deixar o capitão tranquilo para decidir. Além disso, a transição geracional já ocorre. Jovens como Garnacho e Barco são integrados, mesclando a experiência dos campeões com a energia da nova safra.A seleção francesa é uma força consolidada no futebol. Com um título em 2018 e um vice em 2022, sua competitividade é inegável. A França funciona como uma verdadeira fábrica de talentos, preenchendo qualquer lacuna que surja. Uma transição natural já acontece.Veteranos como Hugo Lloris e Olivier Giroud se despedem, mas a base jovem garante que o nível não cairá. O novo centro de tudo é Kylian Mbappé. Ele já é o líder técnico e um goleador histórico da equipe. A ascensão de Mbappé assegura que a França seguirá como um óbvio favorito para conquistar a Copa do Mundo 2026.A Espanha ressurgiu com força total após a vitória na Euro 2024. A conquista foi a prova de que a equipe, sob o comando de Luis de la Fuente, encontrou uma nova identidade. O antigo "tiki-taka" evoluiu. A posse de bola continua, mas agora há uma nova arma. Jovens pontas como Lamine Yamal e Nico Williams adicionam uma velocidade que faltava ao time.A Espanha parece ter se despedido de sua geração anterior para celebrar uma nova era de ouro. O favoritismo espanhol não se baseia na nostalgia, mas na eficiência de um modelo de jogo revitalizado.A Inglaterra é sempre uma das favoritas nas casas de apostas, e sua campanha nas Eliminatórias reforça essa posição. A chegada do técnico Thomas Tuchel parece ter elevado o nível de jogo da equipe. O elenco está repleto de jovens talentos prontos para brilhar, como Jude Bellingham e Phil Foden.A derrota para a Espanha na final da Euro 2024, embora dolorosa, pode ter sido um ponto de virada. O favoritismo da Inglaterra é uma aposta no amadurecimento. Uma geração talentosa, sob nova liderança, parece pronta para superar traumas passados e finalmente vencer.Cada seleção traça uma rota diferente em direção ao sonho do título mundial. Os projetos em andamento revelam estratégias distintas para se manter no topo.A aposta na continuidade: Argentina e França se apoiam em trabalhos sólidos. A Argentina se prepara para um futuro pós-Messi, enquanto a França renova seu elenco organicamente com Mbappé no comando.