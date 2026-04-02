Calendário apertado para o Flamengo: a importância dos próximos 5 jogos

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Publicado em 02/04/2026 às 13:10

Alterado em 02/04/2026 às 13:10

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O Flamengo, atual 5º classificado com 14 pontos, tem um calendário apertado e os próximos 5 jogos serão decisivos para perceber sobretudo se no Brasileirão se aproxima do 1º lugar e se começa uma boa campanha na Libertadores. Repetir o feito do ano passado em Lima e ser campeão não será fácil, mas as expectativas estão altas para Leonardo Jardim, que assumiu a equipe no início de março, depois de Filipe Luís ter sido demitido.

Podemos já adiantar que Leonardo Jardim está fazendo um bom trabalho e, dos últimos 5 jogos disputados, empatou apenas um, tendo vencido os outros 4, sendo que 3 deles por uma margem bastante confortável; mas será que conseguirá manter essa forma nos próximos 5 duelos?

Viagem ao Bragantino

O primeiro duelo é a 9, frente ao 14º classificado RB Bragantino, que vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão e, talvez por isso, as odds atribuam o favoritismo aos cariocas, com uma odd de 1.83.

Mesmo jogando fora de casa, são favoritos, sendo um bom indicador de que podem ficar mais perto dos primeiros lugares, ou pelo menos ultrapassar o Fluminense, que recebe o Corinthians num jogo que se avizinha complicado. Se quiser descobrir as odds desse jogo, pode explorar bet novas na Oddspedia e ver que odds atribuem à equipe da casa.

Mesmo com algumas baixas no plantel, nomeadamente Bruno Henrique (lesão na virilha), Evertton Araújo (suspenso após cartão vermelho) e Saúl Ñíguez (lesão no tornozelo), o Flamengo continua como favorito.

Recepção ao Santos

Na jornada seguinte, o Flamengo recebe o Santos, atualmente na 16.ª posição do Brasileirão, enquanto os cariocas ocupam o 5.º lugar da tabela. As odds são bastante claras quanto ao favorito e apontam para um claro favoritismo do Flamengo, sobretudo por jogar perante os seus torcedores e pelo bom momento que atravessa, algo que se fará sentir no número de torcedores no estádio, pois espera-se casa cheia no Maracanã.

O último confronto entre ambas as equipes terminou com uma vitória do Flamengo por 3-2, num jogo bastante disputado. Como curiosidade, quatro dos últimos cinco encontros entre os dois clubes terminaram com mais de 2,5 gols, o que pode indicar novamente um duelo aberto e com várias oportunidades de gol.

Viagem ao Peru para iniciar a Libertadores

Depois dos dois compromissos para o Brasileirão, o Flamengo muda o foco para a Copa Libertadores, com uma viagem ao terreno do Cusco. A partida está marcada para 8 de abril, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, e pode ser o jogo mais complicado dos três mencionados até agora, sobretudo devido à altitude da cidade peruana, que fica a cerca de 3.350 metros do nível do mar e costuma criar muitas dificuldades às equipes visitantes.

O Flamengo integra o Grupo A, juntamente com o Cusco (Peru), o Estudiantes (Argentina) e o Independiente Medellín (Colômbia). Apesar de os cariocas entrarem como um dos favoritos à classificação, trata-se de um grupo que inclui viagens longas e contextos difíceis, o que pode tornar a fase inicial da competição bastante exigente. Ainda assim, somar pontos fora de casa, especialmente num cenário complicado como Cusco, pode ser fundamental para encaminhar desde cedo a classificação para a fase seguinte.

Clássico frente ao Fluminense

Depois do compromisso na Libertadores, o Flamengo volta a concentrar atenções no Brasileirão com um dos jogos mais exigentes deste ciclo: o clássico frente ao Fluminense, agendado para 11 de abril, às 22h30, na rodada 11 da Série A Betano. Apesar de ainda não existirem odds disponíveis para este encontro, é pouco provável que o Flamengo parta como favorito, tendo em conta que o Fluminense se encontra atualmente acima na classificação.

O último jogo entre ambos terminou empatado e foi decidido nos pênaltis, acabando por dar o título do Campeonato Carioca à equipe de Leonardo Jardim. Contudo, o equilíbrio é algo que tem sido relativamente comum neste confronto. Nos últimos cinco encontros entre as duas equipes, o Fluminense venceu dois, registraram-se dois empates e o Flamengo venceu apenas um. Outro dado curioso é que nenhum desses jogos terminou com uma vantagem de dois ou mais gols para qualquer uma das equipes, o que demonstra o equilíbrio que costuma marcar este clássico.

2º jogo da Libertadores frente ao Independiente

Em 16 de abril, às 21h30 (hora do Brasil), o Flamengo recebe o Independiente Medellín para a rodada 2 da fase de grupos da Taça dos Libertadores. As odds já estão disponíveis e mostram total favoritismo do campeão em título, a equipe orientada por Leonardo Jardim. Jogando em casa e com um plantel mais experiente em competições continentais, os cariocas entram neste encontro com claras expectativas de somar três pontos importantes na luta pela qualificação para a fase a eliminar.

Com um calendário exigente pela frente, estes cinco jogos poderão dizer muito sobre as ambições do Flamengo tanto no Brasileirão como na Libertadores. Se conseguir manter a boa forma recente, a equipe de Leonardo Jardim pode não só aproximar-se dos primeiros lugares no campeonato, como também dar um passo importante rumo à classificação na competição continental.