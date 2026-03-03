Os bastidores da demissão de Filipe Luís do Flamengo após ordem de Bap

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Publicado em 03/03/2026 às 09:25

Alterado em 03/03/2026 às 09:25

Por Nathalia Coelho - Apesar da goleada por 8 a 0 contra o Madureira e da classificação à final do Carioca, o Flamengo demitiu Filipe Luís. A notícia divulgada na madrugada desta terça-feira (03) pegou treinador e torcida de surpresa. Porém, internamente, a ideia vinha ganhando forma.

Em resumo, a relação entre Filipe Luís e Bap, presidente do Flamengo, começou a se desgastar ainda em dezembro de 2025. Isso porque a condução da renovação contratual do treinador virou uma novela à época.

Além disso, o retorno antecipado do elenco profissional na temporada 2026 também gerou grande divergência entre Filipe Luís e Bap. Tudo isso somado ao baixo rendimento do Flamengo dentro das quatro linhas foi deixando a situação insustentável.

Inclusive, Bap queria ter demitido Filipe Luís depois do vice na Recopa Sul-Americana para o Lanús (ARG), na última quinta-feira (26). Contudo, até então, o Flamengo ainda não tinha encaminhado a contratação de um substituto e, por isso, adiou a decisão.

Outros detalhes

De acordo com o repórter Marcelo Courrege, Bap considerou demitir Filipe Luís antes do clássico contra o Vasco, ainda em janeiro, pelo Carioca. Isso porque a mudança de planejamento para 2026 ‘azedou’ de vez a relação entre o presidente e o treinador.

Para Filipe Luís, a decisão de Bap foi uma interferência direta no trabalho dele. Por outro lado, o presidente do Flamengo não gostou da “exposição” a que foi submetido nas justificativas aos jogadores, além dos vazamentos de bastidores da decisão à imprensa.

Com o desgaste acumulado, além dos vices na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, Bap ligou para o diretor de futebol do Flamengo após a goleada contra o Madureira exigindo a demissão de Filipe Luís. Com isso, logo depois da coletiva de imprensa, o treinador foi informado que não seguiria no comando do Fla.

A passagem de Filipe no Flamengo

Filipe Luís deixa o Flamengo com histórico mais do que positivo. Em resumo, o treinador foi campeão da Copa do Brasil em 2024, logo depois de ter assumido o cargo. Posteriormente, já em 2025, o Fla levantou as taças do Carioca, da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

E agora?

Agora, o Flamengo corre contra o tempo para acertar a chegada de um substituto para Filipe Luís. Atualmente, o nome mais cotado para ser treinador do Flamengo é o português Leonardo Jardim que, em 2025, comandou o Cruzeiro.