Retorno de Fabinho ao Brasil?

O volante Fabinho foi convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira. O anúncio foi realizado na segunda-feira, dia 3 de novembro. Esta convocação marca um momento importante para Fabinho, que busca consolidar seu espaço na Seleção Brasileira e mostrar seu talento em nível internacional. Entenda tudo sobre essa nova fase na carreira de um dos jogadores mais promissores do Al Ittihad e fique por dentro do calendário para os próximos jogos nos amistosos de novembro.



Fabinho - histórico e volta ao lar

A última vez em que Fabinho atuou com a Seleção Brasileira foi em 2022, quando entrou em campo para as quartas de final da Copa do Mundo. Desde então, ele tem se destacado no futebol internacional, ganhando experiência valiosa que agora poderá aplicar em sua nova oportunidade na Seleção.

Em 2023, Fabinho foi transferido para o Al Ittihad e até então teve um bom desempenho na equipe saudita. Quem sabe, talvez ele consiga comemorar seu retorno à seleção marcando um gol, mas essa possibilidade é muito remota.

Mas a vontade do jogador de voltar a brilhar pode fazer a diferença, especialmente agora, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Com Fabinho de volta, o foco se volta naturalmente para os próximos amistosos, que servirão como primeiro teste para o meio-campo renovado. Segundo as casas de apostas, o Brasil é favorito para vencer ambos os jogos, oferecendo a Ancelotti a oportunidade de avaliar diferentes jogadores e estratégias antes da Copa do Mundo.



Desempenho no Al Ittihad

Até o momento, Fabinho tem atuado principalmente como meio-campo para a equipe saudita Al Ittihad.

O volante jogou 34 partidas na temporada de 2025/2026 e marcou 2 gols, além de ter oferecido 3 assistências essenciais nos últimos jogos. Seu desempenho consistente tem chamado atenção, reforçando a confiança da comissão técnica na sua convocação para a Seleção Brasileira.

O jogador de 32 anos se encaixa no perfil que Carlo Ancelotti parece buscar para a nova fase da Seleção Brasileira, com foco em uma mistura de juventude e experiência. Antes de ser transferido para o Al Ittihad, Fabinho jogou para o aclamado Liverpool.

Fabinho tem um longo histórico de sucesso não apenas para o Liverpool, com quem conquistou o título da Premier League, mas também na Ligue 1, na sua temporada jogando para o Monaco. O contrato do jogador com o Al Ittihad segue até 2026.



Próximos confrontos e Copa do Mundo 2026

Um bom termômetro para a nova colaboração entre Fabinho e a Seleção Brasileira será o amistoso contra o Senegal no dia 15 de novembro de 2025.

Se tudo sair como esperado, Fabinho terá a sua chance de se provar depois de 3 anos longe. Será uma oportunidade para mostrar sua evolução e reafirmar seu valor para a Seleção Brasileira.

Os amistosos continuarão no jogo do Brasil contra a Tunísia, que está marcado para o dia 18 de novembro de 2025. Esse segundo amistoso servirá para consolidar a química do time e testar novas estratégias antes da Copa do Mundo.

A escalação para a Copa do Mundo ainda é um mistério, mas a possibilidade de ver Fabinho em campo para buscar o hexa não está fora da mesa. Essa sequência de jogos servirá como preparação crucial para a equipe e como oportunidade para Fabinho mostrar que pode ser peça-chave no elenco rumo ao Mundial.



Desejo de retornar ao Brasil

Após uma longa carreira jogando fora, Fabinho demonstrou ouvir alguns dos seus colegas do esporte e admitiu a vontade de voltar ao futebol brasileiro.

Em entrevistas recentes, Fabinho afirmou que “a vontade está crescendo”, mas disse não querer fazer planos concretos e definitivos no momento, deixando seu futuro em aberto.

O jogador explicou em declarações que a volta de colegas como Igor Coronado, que hoje atua para o Corinthians, tem sido um dos fatores que vêm influenciando a sua vontade crescente de voltar a estrelar algum time importante do futebol brasileiro.

Com a volatilidade do mundo futebolístico e mais um ano restante em seu contrato com o Al Ittihad, os próximos passos de um dos meio-campistas mais aclamados dos últimos anos ainda não são garantidos, mas os fãs de futebol no país certamente aguardam com expectativas o que irá acontecer em 2026.

Enquanto isso, Fabinho continua focado em seu desempenho no Al Ittihad, mantendo a forma física e a consistência em campo. Seus fãs no Brasil acompanham cada partida com atenção, torcendo para que, no momento certo, o meio-campista retorne ao país e traga toda a experiência adquirida internacionalmente para os clubes brasileiros.

