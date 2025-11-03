ESPORTES
Ancelotti convoca Brasil para amistosos contra Senegal e Tunísia
Por ESPORTES JB
Publicado em 03/11/2025 às 16:07
Alterado em 03/11/2025 às 18:10
Com algumas novidades, o técnico italiano Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, convocou os jogadores que participarão dos amistosos contra Senegal e Tunísia, neste mês de novembro, na Europa.
Após os jogos contra Coreia do Sul e Japão, Carletto decidiu testar pela primeira vez os jogadores Vitor Roque, do Palmeiras, Luciano Juba, do Bahia e o experiente Fabinho, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
Os próximos
compromissos do Brasil serão os últimos em 2025. A seleção vai encarar Senegal em 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, e a Tunísia no dia 18, em Lille. Após isso, a equipe só voltará aos gramados em março.
O único jogador brasileiro recordado por Ancelotti que atua no futebol da Itália foi o lateral-direito Wesley, da Roma.
A lista definitiva do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 só será divulgada em maio.
Veja os convocados
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians);
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma);
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham);
Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr. (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras).