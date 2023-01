Líderes globais condenam assalto a prédios do governo brasileiro

Apoiadores do ex-presidente de extrema direita do Brasil, Jair Bolsonaro, invadiram neste domingo o Supremo Tribunal Federal e o prédio do Congresso e cercaram o palácio presidencial em Brasília. Aqui estão as reações dos líderes mundiais:

O PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS JOE BIDEN

"Condeno o ataque à democracia e à transferência pacífica de poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser prejudicada. Espero continuar trabalhando com @LulaOficial."

SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS ANTONY BLINKEN

"Condenamos os ataques à Presidência, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal hoje. Usar a violência para atacar instituições democráticas é sempre inaceitável. Nos juntamos a @lulaoficial para pedir o fim imediato dessas ações."

PRESIDENTE MEXICANO ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR

"A tentativa de golpe dos conservadores brasileiros incitados pelas lideranças do poder oligárquico, seus porta-vozes e fanáticos, é condenável e antidemocrática. Lula não está sozinho, tem o apoio das forças progressistas de seu país, do México, do continente americano e o mundo."

CONSELHEIRO DE SEGURANÇA NACIONAL DA CASA BRANCA JAKE SULLIVAN

"Os Estados Unidos condenam qualquer esforço para minar a democracia no Brasil. O presidente Biden está acompanhando a situação de perto e nosso apoio às instituições democráticas do Brasil é inabalável. A democracia do Brasil não será abalada pela violência."

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS SECRETÁRIO-GERAL LUIS ALMAGRO

"Condenamos o ataque às instituições em Brasília, que constitui uma ação condenável e um ataque direto à democracia. Essas ações são indesculpáveis e de natureza fascista."

CONSELHEIRO DE SEGURANÇA NACIONAL DA CASA BRANCA JAKE SULLIVAN

"Os Estados Unidos condenam qualquer esforço para minar a democracia no Brasil. O presidente Biden está acompanhando a situação de perto e nosso apoio às instituições democráticas do Brasil é inabalável. A democracia do Brasil não será abalada pela violência."

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS SECRETÁRIO-GERAL LUIS ALMAGRO

"Condenamos o ataque às instituições em Brasília, que constitui uma ação condenável e um ataque direto à democracia. Essas ações são indesculpáveis e de natureza fascista."

CHEFE DE POLÍTICA EXTERNA DA UNIÃO EUROPEIA, JOSEP BORRELL

"Consternado com os atos de violência e ocupação ilegal do bairro do governo de Brasília por extremistas violentos hoje. Total apoio a Lula e seu governo, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. A democracia brasileira prevalecerá sobre a violência e o extremismo."

O MINISTRO DOS EXTERNOS ESTRANGEIROS DE PORTUGAL, JOÃO GOMES CRAVINHO

"Sem dúvida, o ex-presidente Bolsonaro tem responsabilidade. Sua voz é ouvida por esses manifestantes antidemocráticos. Seria muito importante se ele tivesse uma mensagem de condenação diante da desordem que está acontecendo atualmente em Brasília."

O PRESIDENTE CHILENO GABRIEL BORIC

"O governo brasileiro tem todo o nosso apoio diante desse ataque covarde e vil à democracia."

PRESIDENTE COLOMBIANO GUSTAVO PETRO

"Toda minha solidariedade a @LulaOficial e ao povo do Brasil. O fascismo decidiu dar um golpe. ... É urgente que a OEA (Organização dos Estados Americanos) se reúna se quiser continuar vivendo como uma instituição."

O PRESIDENTE ARGENTINO ALBERTO FERNANDEZ

"Quero expressar meu repúdio ao que está acontecendo em Brasília. Meu e do povo argentino apoio incondicional a @LulaOficial diante dessa tentativa de golpe que ele está enfrentando."

HAKEEM JEFFRIES, LÍDER DA MINORIA NA CÂMARA DOS ESTADOS UNIDOS

"O ataque violento ao coração do governo brasileiro por extremistas de direita é uma visão triste, mas familiar. Estamos com o povo do Brasil e com a democracia."

PRESIDENTE FRANCÊS EMMANUEL MACRON

"A vontade do povo brasileiro e das instituições democráticas deve ser respeitada! O presidente @LulaOficial pode contar com o apoio inabalável da França."

SECRETÁRIO EXTERIOR DO REINO UNIDO JAMES CLEVERLY

"As tentativas violentas de minar a democracia no Brasil são injustificáveis. O presidente @LulaOficial e o governo do Brasil têm total apoio do Reino Unido."

O PRESIDENTE DA VENEZUELA, NICOLAS MADURO

"Rejeitamos categoricamente a violência gerada pelos grupos neofascistas de Bolsonaro que têm agredido as instituições democráticas do Brasil. Nosso apoio a @LulaOficial e ao povo brasileiro que certamente se mobilizará em defesa da paz e de seu presidente."

MINISTÉRIO EXTERIOR DO URUGUAI

"O Uruguai condena os episódios de violência contra as instituições no Brasil e pede respeito ao estado de direito, à democracia e ao seu governo."

MINISTÉRIO EXTERIOR DO PERU

"O governo do Peru condena energicamente o assalto à sede do Congresso, à Presidência e ao Supremo Tribunal Federal e qualquer tentativa de desconsiderar a legitimidade das eleições de outubro de 2022. Nossa solidariedade ao presidente Lula e à democracia brasileira."

O PRESIDENTE DO EQUADOR, GUILLERMO LASSO

"Condeno as ações de desrespeito e vandalismo perpetradas contra as instituições democráticas de Brasília, atentam contra a ordem democrática e a segurança cidadã. Expresso o meu apoio e do meu governo ao regime jurídico de @LulaOficial."

PRESIDENTE BOLIVIANO LUIS ARCE

"Condenamos veementemente o assalto ao Congresso, Palácio e Supremo Tribunal Federal por grupos antidemocráticos. Os fascistas sempre buscarão tomar pela força o que não conseguiram nas urnas. Nossa solidariedade ao povo brasileiro e ao presidente @LulaOficial ."

O PRESIDENTE PARAGUAI MARITO ABDO

"Estamos preocupados com o que está acontecendo no Brasil. O caminho deve ser sempre o respeito às instituições, a democracia, a liberdade e a não-violência."

REPRESENTANTE DOS EUA JOAQUIN CASTRO

"Bolsonaro não deveria estar na Flórida. Os Estados Unidos não deveriam ser um refúgio para esse autoritário que inspirou o terrorismo doméstico no Brasil. Ele deveria ser mandado de volta ao Brasil."

A PRESIDENTE DO PARLAMENTO EUROPEU ROBERTA METSOLA

"Profundamente preocupado com o que está acontecendo no Brasil. A democracia deve ser sempre respeitada. O Parlamento Europeu está do lado do governo Lula e de todas as instituições legítimas e democraticamente eleitas."

PRIMEIRO MINISTRO ITALIANO GIORGIA MELONI

“O que está acontecendo no Brasil não pode nos deixar indiferentes. As imagens da irrupção nos gabinetes institucionais são inaceitáveis e incompatíveis com qualquer forma de dissidência democrática. O retorno à normalidade é urgente e nos solidarizamos com as instituições brasileiras.

PRIMEIRO MINISTRO ESPANHOL PEDRO SANCHEZ

"Todo meu apoio ao presidente @LulaOficial e às instituições livres e democraticamente eleitas do povo brasileiro. Condenamos categoricamente o assalto ao Congresso brasileiro e fazemos um apelo pelo retorno imediato à normalidade democrática."

O PRESIDENTE DE CUBANO MIGUEL DIAZ-CANEL

"Condenamos energicamente os atos violentos e antidemocráticos no Brasil com o objetivo de criar o caos e desrespeitar a vontade popular que resultou na eleição do presidente Lula."

GABINETE DO PRESIDENTE COSTA-RICANO

"O Governo da Costa Rica lamenta o atentado à democracia no Brasil e pede respeito à ordem constitucional daquele país. Apoiamos o presidente @LulaOficial."