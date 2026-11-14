Todas as peças no lugar

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Publicado em 14/11/2026 às 15:47

Alterado em 14/11/2026 às 15:47

O próximo passo rumo à maior conquista do semestre do basquete do Flamengo foi dado nessa sexta (13), em Medellín, na Colômbia, na estreia do quadrangular das quartas de final da Liga Sul-Americana. O Rubro-Negro venceu o fraquíssimo Paisas, dono da casa, por 104 a 71. Foi a primeira vez na temporada que o Flamengo teve o elenco completo à disposição: o último a voltar foi Didi Louzada, recuperado de uma contratura muscular.



O começo foi errático, e o Paisas abriu 8 a 0. O susto durou pouco. A reação rubro-negra veio com Yago Mateus, que marcou oito pontos seguidos, com duas bolas de três. No intervalo, a vantagem era de apenas seis pontos (46 a 40). O jogo se resolveu no terceiro quarto, vencido por 31 a 19. Quando o Paisas reduziu a diferença para 15 pontos, Yago acertou três bolas de três seguidas e levou o placar a 90 a 66. Terminou como cestinha, com 26 pontos. A partir daí, o Flamengo administrou a vantagem e fechou o jogo com tranquilidade no Coliseo Universidad de Medellín.



Com o resultado, o Flamengo chega a quatro vitórias em quatro jogos na competição. O próximo adversário é velho conhecido: o Brasília, neste sábado (14), às 18h10, no mesmo ginásio. Nesse domingo (15), também às 18h10, o desafio é o Boca Juniors. Os dois primeiros do grupo vão ao Final Four, e uma vitória sobre o Brasília deixa o Rubro-Negro com um pé lá.



Os jogos do Flamengo e do Brasília serão transmitidos pela BasqueteTV.



400Km de diferença



Gui Deodato assombrou o Flamengo Foto: Paula Reis/CRF

Os ares cariocas fizeram bem ao Sesi-Franca. Depois de uma semana complicada em São Paulo (relembre aqui), o pentacampeão pegou a ponte aérea e levou para casa duas vitórias importantes, sobre Flamengo e Botafogo.



Na terça-feira (10), no Maracanãzinho, o Sesi-Franca venceu o Flamengo por 84 a 73 e encerrou a sequência invicta de cinco vitórias do Rubro-Negro. A diferença esteve na bola de três. O Flamengo acertou 19% (5/26), enquanto o Franca converteu 46% (13/28). São 39 pontos contra 15 só nessa conta. Gui Deodato, ex-Flamengo, foi o destaque da noite, e dividiu com David Jackson e Reynan o posto de cestinha, com 15 pontos cada. Você acompanha a cobertura desse jogo aqui.

Na quinta-feira (12), o roteiro se repetiu no Oscar Zelaya. O Botafogo até foi para o intervalo na frente, mas o Franca venceu o terceiro quarto por 24 a 9, e foi ali que o jogo se decidiu: 83 a 60. Mineiro e Reynan marcaram 15 pontos cada, e Andrezão pegou 10 rebotes. Foi a terceira vitória seguida de um time que tinha perdido três de quatro jogos antes de chegar ao Rio. Com 5-3, o Franca está em 6º.

Nunca descartem o Sesi-Franca de Helinho.



Notinha

Ibirapuera lotado! Em 72 horas, esgotaram os ingressos para o confronto entre Brasil e Estados Unidos, no dia 27 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O torcedor respondeu à altura da volta da seleção ao Ginásio do Ibirapuera, depois de 42 anos. E podemos esperar surpresas do público, que terá a missão de empurrar Yago, Caboclo e companhia nesta janela em casa.



Quem ficou de fora do jogo de sexta ainda encontra ingressos para o segundo jogo da janela, contra o México, no dia 30. Os dois jogos serão transmitidos pela CazéTV.



Termômetro da semana

Sobe – Los Angeles Lakers. Havia quem desconfiasse de uma tabela fácil no começo da temporada. A parte da viagem pelo Leste terminou com 3-0, sobre Pistons, Hawks e Bucks, e a sequência de vitórias chegou a sete. Doncic fez mais 32 pontos contra os Bucks e lidera a NBA com 39,3 pontos por jogo. “Ir para o Leste é uma viagem longa. Fazer 3-0 dá muita confiança”, disse o esloveno.



Desce – Caxias do Sul. Em abril, o time gaúcho estava nos playoffs, onde venceu o Brasília no jogo 3 da série. Sete meses depois, é o único time sem vitória no NBB 2026/27: 18º e último colocado, com sete derrotas em sete jogos e saldo de -104. A temporada começou com derrota em casa para o Minas por 78 a 66, e a queda mais recente foi um 76 a 55 diante do mesmo Brasília da série de abril. O próximo jogo não ajuda: Sesi-Franca x Caxias, no dia 18, às 19h30, contra um Franca que chega embalado por três vitórias seguidas.



Agenda da semana

NBA – Knicks x Timberwolves. Quinta-feira (19), às 22h (horário de Brasília), no Target Center, em Minneapolis.



NBB – Pinheiros x Minas Storm. Sábado (21), às 19h, no Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. É o líder invicto contra o 3º colocado, o melhor jogo da rodada no papel. O Minas tem 7 vitórias em 7 jogos e saldo de +144, e o Pinheiros soma 6 vitórias e 2 derrotas.

