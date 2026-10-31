Corpo fechado

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Publicado em 31/10/2026 às 13:22

Alterado em 31/10/2026 às 13:22

As lesões atacaram grandes nomes neste começo de temporada 2026/2027 da NBA Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

Em todo começo de temporada da NBA, as previsões são sempre extremamente otimistas. Times que vão de cabo a rabo nos 82 jogos, flutuando sobre a temporada regular. Para se resguardar de qualquer insucesso do time, cabe sempre a vírgula: "contanto que não tenham problemas com lesões". Pois bem, a temporada da NBA tem apenas dez dias, e os times já estão sendo dizimados pelas lesões.



Não chega a ser aquele "desmonte" de dezembro de 2021, quando mais de 120 jogadores, entre eles, astros como Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, James Harden e Kyrie Irving entraram no protocolo de saúde da Covid. Mas o cenário de 2026 é mais grave em outro sentido: naquela época, a maioria voltava em cerca de dez dias; agora, falamos de cirurgias e de meses de afastamento. No relatório de 28 de outubro, 79 jogadores, cerca de 15% da liga, apareciam como desfalques ou dúvidas por lesão ou doença para os jogos daquela noite.



Com os dados de 30 de outubro, este é o relatório (campanhas até quinta-feira, 29):



Fora por muito tempo



Oklahoma City Thunder (4-1)

Jalen Williams: passou por cirurgia na quarta-feira (28) para tratar uma fratura na fíbula esquerda e reconstruir os ligamentos do tornozelo, após uma fratura com luxação. Será reavaliado antes do fim da temporada regular.



Cason Wallace: lesão no lábrum do ombro esquerdo, que exigiu cirurgia. Saiu de quadra no mesmo jogo que Williams, e tinha acabado de assinar um contrato de cinco anos e US$ 139 milhões.







Minnesota Timberwolves (3-2)

Anthony Edwards: passou por uma artroscopia no joelho direito na quinta-feira (29). A previsão de aproximadamente dois meses de recuperação o traria de volta perto da virada do ano.







Utah Jazz (1-4)

Jaren Jackson Jr.: ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito. Deve ficar de seis a oito semanas afastado.







Orlando Magic (1-3)

Paolo Banchero: entorse alta leve no tornozelo direito, com previsão de quatro a seis semanas de recuperação. Machucou-se no segundo jogo, depois de estrear com 35 pontos, dez assistências e sete rebotes.







Sacramento Kings (0-5)

Ben Simmons: rompeu o tendão de Aquiles às vésperas de sua volta à NBA, e está fora da temporada.







Golden State Warriors (2-3)

Ainda em recuperação de lesões da temporada passada: Jimmy Butler (LCA) pode voltar entre janeiro e fevereiro; Moses Moody (tendão patelar) mira dezembro ou janeiro.







Fora por algumas semanas



Toronto Raptors (3-1)

Kawhi Leonard: deve ficar fora por, no mínimo, três a quatro semanas, devido a um problema no joelho, segundo Chris Haynes.







Indiana Pacers (2-3)

Tyrese Haliburton: sofreu um estiramento leve na parte posterior da coxa esquerda depois de apenas quatro jogos, desde seu retorno, após a ruptura do tendão de Aquiles sofrida no Jogo 7 das Finais de 2025. A previsão é de duas semanas de afastamento.







Detroit Pistons (4-1)

Jalen Duren: será reavaliado em duas semanas, devido a uma lesão na parte posterior da coxa direita.







Orlando Magic (1-3)

Jalen Suggs: sofreu uma contusão óssea leve no joelho direito e será reavaliado em duas semanas.







Los Angeles Clippers (2-3)

Brandon Ingram (Aquiles) e Max Strus (pé) ainda devem desfalcar o time por pelo menos mais uma semana, enquanto Bradley Beal (joelho) não ficou pronto para o início da temporada.



É muita gente boa de fora. Isso pode mudar a correlação de forças, principalmente no Oeste, onde Thunder (4-1) e Timberwolves (3-2) ainda seguram as pontas, mas tendem a cair de rendimento sem seus lesionados. Já o Los Angeles Lakers (4-1) pode aproveitar. No Leste, os Pacers (2-3) sentem a falta de Haliburton e os Raptors (3-1) que, por enquanto, vêm se virando bem sem Kawhi, terão pela frente o teste de algumas semanas sem seu astro. Porém, times como o Miami Heat (1-4) não estão aproveitando esses desfalques.



É uma temporada longa, com percalços pelo caminho, e cabe a discussão sobre o porquê de tantas lesões. Talvez seja pelo grande número de jogos e pelo estresse a que os corpos dos atletas atuais são submetidos. Ou será mesmo uma coincidência? Seja o que for, tem algo estranho acontecendo. É como diz o ditado espanhol: "Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay".



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Jogos dos cariocas — 30 de outubro de 2026







Yago Matheus(14 pontos), de novo, foi o destaque em mais uma vitória. Desta vez, sobre o Caxias Foto: Thiago Mendes





Flamengo(2V- 1D) 77 x 59 Caxias(16o - 0V- 2D) — cobertura aqui.

87 x 80 Botafogo(1V-3D)



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Homenagem gigante

O Charlotte Hornets vai aposentar a camisa 1 de Muggsy Bogues em 11 de fevereiro, numa cerimônia durante o intervalo do jogo contra o Milwaukee Bucks, no Spectrum Center. Com apenas 1,60 m, Bogues jogou 14 temporadas na NBA, quase dez delas em Charlotte, e viveu seu auge em 1993-94, com médias de 10,8 pontos e 10,1 assistências, ficando atrás apenas de John Stockton nesse último fundamento. Ele será o terceiro jogador da história da franquia a ter seu número aposentado, ao lado de Bobby Phills (13) e Dell Curry (30).











Muggsy ficou conhecido aqui no Brasil na década de 1980, graças às transmissões da Bandeirantes do Campeonato Mundial de 1986, na Espanha. Bogues e Kenny Smith (aquele do Inside the NBA) comandaram os contra-ataques no primeiro tempo da semifinal contra o Brasil, decisivos para a vitória americana por 96 a 80. No torneio, Bogues liderou a seleção americana em assistências e roubos de bola e ajudou a derrotar a União Soviética de Arvydas Sabonis na final.



Você pode ver os melhores momentos da semifinal entre Brasil e EUA aqui: vídeo da partida.



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Termômetro da semana

Os destaques positivos e negativos da semana na NBA e no NBB.

SOBE

MEMPHIS GRIZZLIES — O Memphis Grizzlies era pule de dez como time em reconstrução nesta temporada. Depois do desmanche do elenco na temporada passada, o time conviveu até com boatos de mudança para Nashville. Parece que ficou tudo para trás, pelo menos neste começo de temporada.



Isso porque o Memphis está invicto (5-0), com o calouro Cameron Boozer mostrando serviço e Ty Jerome (25,8 pontos por jogo) comandando o ataque. Tudo bem que as cinco vitórias ocorreram sobre times como Kings e Jazz (duas vezes), mas vale destacar também a vitória sobre o Portland por 124 a 103, que não permitiu que Ja Morant convocasse a "Lei do Ex". Será o time surpresa desta primeira parte da temporada?







Gui Deodato estreou pelo Sesi-Franca na complicada partida contra o Corinthians Foto: Beto Miller / Corinthians





DESCE

O pentacampeão Sesi Franca teve uma semana complicada em seus confrontos na cidade de São Paulo. Na segunda-feira (26), no Ginásio Wlamir Marques, foi atropelado pelo Corinthians por 78 a 48, registrando sua menor pontuação na temporada: acertou apenas quatro de 24 bolas de três (17%), e perdeu a briga dos rebotes por 46 a 26.



A derrota, que marcou a estreia de Gui Deodato (apenas quatro pontos), deu ao Alvinegro sua primeira vitória no NBB e encerrou um jejum de quatro anos contra o Franca.



Dois dias depois, no Sesi Vila Leopoldina, a pontaria voltou a falhar e o time de Helinho caiu diante do Paulistano por 65 a 62. Foram 20 erros e uma noite para esquecer de Reynan, que acertou apenas um de nove arremessos, incluindo a bola de três no estouro do cronômetro que levaria o jogo para a prorrogação.



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Agenda da semana

Dois jogos imperdíveis da semana para acompanhar na NBA e no NBB.



NBA Cup - Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

O quente Grizzlies contra um Thunder baleado



Sexta-feira, 6 de novembro — 22h (de Brasília)

FedExForum, Memphis

NBA League Pass



É a estreia dos dois times na fase de grupos da NBA Cup, no Grupo B do Oeste, que conta ainda com Timberwolves, Clippers e Pelicans. O invicto Grizzlies recebe um Thunder com a enfermaria lotada: Jalen Williams, Cason Wallace, Alex Caruso, Thomas Sorber e Nikola Topic estão fora, enquanto Chet Holmgren é dúvida.







NBB — CAIXA/Brasília x Flamengo

Revanche dos playoffs



Quarta-feira, 4 de novembro — 20h15 (de Brasília)

Arena Nilson Nelson, Brasília

YouTube da LNB, SporTV e Flamengo TV