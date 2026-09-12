O desafio de voltar ao topo

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Publicado em 12/09/2026 às 12:12

Alterado em 12/09/2026 às 12:12

Falta pouco para a torcida do Flamengo ver o seu renovado time (lembre aqui). O Rubro-negro anunciou seu calendário de competições até o final do ano, e a retomada do protagonismo pode ocorrer com um título importante ainda em 2026.



Entre todas as competições dos últimos meses do ano, passando pelo Torneio de Abertura do NBB e pelo renascido Campeonato Estadual, o grande destaque, sem dúvida, é a Liga Sul-Americana 2026. Antes vista como uma competição menor, a 29ª edição do segundo torneio internacional de clubes da América do Sul — atrás apenas da BCLA Americas — surge como uma grande oportunidade para o time do técnico Demétrius Ferracciú mostrar à torcida que o Flamengo quer voltar a ser o bicho-papão do basquete nacional.



A edição deste ano reúne equipes tradicionais e reforçadas do continente. Brasília e Boca Juniors estão no Grupo C, Nacional integra o Grupo B e Mogi está no Grupo A. O Flamengo, por sua vez, está no Grupo D, ao lado de Oberá, da Argentina, Paisas, da Colômbia, e Defensor Sporting, do Uruguai.



A diretoria fez a sua parte, e o time abre sua participação na competição jogando em casa, nos dias 23, 24 e 25 de outubro, no Maracanãzinho. Serão três partidas em sequência, contra Paisas, Oberá e Defensor Sporting.



Os dois melhores do grupo avançam às quartas de final. Caso consiga uma nova classificação, o Flamengo disputará o Final Four, marcado para os dias 5 e 6 de dezembro. Aí, sim, poderá passar o Natal com um novo troféu na prateleira — e, principalmente, com a confiança renovada para a sequência da temporada.



Calendário do FlaBasquete até dezembro de 2026

CAMPEONATO CARIOCA

20/09 — Flamengo x Fluminense

23/09 — Botafogo x Flamengo

14/10 — Final*



*Caso o Flamengo termine a primeira fase entre os dois primeiros.



AMISTOSOS INTERNACIONAIS

28/09 — Peñarol x Flamengo

29/09 — Biguá x Flamengo

Uruguai



TORNEIO DE ABERTURA DO NBB

06/10 — Flamengo — adversário a confirmar

07/10 — Flamengo — adversário a confirmar

09/10 — Flamengo — adversário a confirmar

10/10 — Flamengo — adversário a confirmar

Minas Gerais



NBB

18/10 — Flamengo x Bauru — 11h

Maracanãzinho

20/10 — Flamengo x Botafogo

Maracanãzinho



LIGA SUL-AMERICANA

23/10 — Flamengo x Paisas Basketball Club — 20h10

24/10 — Flamengo x Oberá — 20h10

25/10 — Flamengo x Defensor Sporting — 20h10

Maracanãzinho

13 a 15/11 — Segunda fase*

05/12 — Semifinal do Final Four*

06/12 — Final ou disputa pelo 3º lugar*

*O Flamengo precisa avançar para disputar essas fases.



Botafogo: planejamento para surpreender

A diretoria do Botafogo mostra maturidade ao demonstrar que aprendeu com os erros do passado na montagem de elenco e na definição da comissão técnica às vésperas do NBB. Essa combinação trazia incerteza para o começo da temporada e prejudicava demais o planejamento do time.

Isso se deve ao fato de que, ao contrário dos anos anteriores, desde o retorno ao NBB, em 2023, o time alvinegro já começou a ganhar forma quando a diretoria passou a montar um elenco com peças bastante interessantes para a próxima temporada, com boa antecedência em relação aos compromissos.



O primeiro acerto — tanto de renovação quanto de contratação — foi a volta do ala-armador Isaac Thornton, cestinha do NBB 2023/24, com média de 21,7 pontos por partida pelo próprio Botafogo. Depois de passagens por Corinthians e Cruzeiro, Thornton retorna ao clube para proporcionar ao técnico Jorge Balbis, que inicia seu segundo ano no comando da equipe, um pontuador de qualidade e, principalmente, um jogador que já conhece o ambiente alvinegro.



Além de Thornton, o Fogão trouxe o armador australiano Alex Mudronja, ex-Basquete Cearense, o ala-pivô Vini Chagas, que passou por Paulistano e Mogi, e o grande nome dessa rodada de contratações: Ricardo Fischer.



Aos 35 anos, o armador, que já vestiu as camisas de Bauru, Flamengo, Corinthians e São Paulo, chega ao Botafogo depois de uma temporada pelo Minas. Em 2025/26, disputou 43 partidas no NBB, com médias de 8,5 pontos e 5,8 assistências, além de ter se tornado o segundo jogador da história da competição a alcançar 2 mil assistências.



Mais do que números, Fischer traz experiência para os momentos decisivos. E esse pode ser justamente um dos diferenciais do novo Botafogo.



O elenco parece ter sido montado pensando especialmente nos playoffs e nas competições eliminatórias. O problema é que, antes de chegar lá, existe uma longa e desgastante temporada regular pela frente. Serão muitos jogos, viagens e noites em que será preciso competir, mesmo sem estar no melhor momento físico. A receita para o sucesso desse time pode estar em um cuidadoso planejamento.



Caberá ao Botafogo administrar esse calendário. Vencer os jogos quando jogar em casa, no ginásio Oscar Zelaya, e saber preservar seus jogadores mais experientes quando for possível. Se conseguir chegar aos playoffs inteiro fisicamente e com seus veteranos descansados, o Fogão poderá transformar uma boa montagem de elenco em algo ainda mais interessante.



E aí, quem sabe, aprontar uma surpresa.



Live from New York

O armador do campeão New York Knicks, Jalen Brunson, será o apresentador do episódio de abertura da 52ª temporada do humorístico Saturday Night Live, em 26 de setembro. Michael Che, apresentador do Weekend Update, é fã assumido dos Knicks, e seu segmento, tradicionalmente recheado de piadas, promete ser um dos pontos altos do programa.



Quase lá

A 2K Sports lançou, em 4 de setembro, o NBA 2K27, considerado o principal simulador de basquete do mercado, para as principais plataformas: PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series S|X e PC via Steam.



Pela primeira vez, a desenvolvedora incluiu o português brasileiro nos menus do jogo. Ficou faltando a narração, mas a novidade é um sinal importante da relevância do mercado brasileiro para a 2K. Agora falta apenas dar o próximo passo e fazer o jogo também falar português.

Link para compra



Para assistir

A Apple TV+ lançou uma excelente docussérie de três episódios, The Dynasty: UConn Huskies, que disseca quatro décadas de um dos programas mais dominantes do esporte universitário americano: o basquete feminino de UConn.



O projeto acompanha a trajetória comandada por Geno Auriemma, desde os anos 1980 até as 12 conquistas nacionais que transformaram UConn em uma das maiores dinastias da história do esporte universitário.



Entre bastidores nunca vistos e depoimentos de nomes como Diana Taurasi, Sue Bird, Rebecca Lobo, Maya Moore e Breanna Stewart, além da geração atual, liderada por Paige Bueckers e Azzi Fudd, a série não poupa a cobrança, a pressão e o preço de manter um padrão de excelência durante tanto tempo.



Para quem gosta de basquete, é uma aula sobre como se constrói — e, principalmente, como se sustenta — uma dinastia.

