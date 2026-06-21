Monstros S.A.

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Publicado em 20/06/2026 às 10:04

Alterado em 21/06/2026 às 10:53

A palavra "monstro" tem diversos significados. Desde o mais conhecido, que remete a uma criatura imaginária, até os sentidos mais positivos, associados a algo gigante, extraordinário ou impressionante. Pois bem, após os primeiros anúncios do Flamengo nesta semana, está claro que o clube da Gávea quer deixar para trás a temporada monstruosa — no pior sentido da palavra — de 2025/26 e construir uma temporada monstro (no melhor sentido possível) em 2026/27.

Comecemos pelo novo comandante do FlaBasquete. Depois de um longo namoro — desde 2018, para ser mais exato — o Flamengo fechou a contratação do técnico Demétrius Ferracciú, ex-Paulistano, que integra o seleto grupo de treinadores campeões do NBB. Dema, como é conhecido, conquistou o título da competição com o Bauru em 2016/17.



Em sua primeira declaração como treinador rubro-negro, Ferracciú reforçou a importância de construir uma equipe vencedora.



"Sei dos desafios que acompanham um clube da grandeza do Flamengo. A expectativa é sempre alta e isso faz parte da cultura vencedora que existe em mim. Quero ajudar a construir uma equipe vencedora, que represente os valores do Flamengo, jogue com intensidade, dedicação e esteja sempre preparada para lutar dentro de quadra em busca dos títulos", afirmou.





Didi Louzada inicia a sua segunda passagem pelo Flamengo Foto: Paula Reis/CRF

Para ajudá-lo nessa missão, o Flamengo foi muito bem ao mercado e repatriou um velho conhecido da torcida. Após duas temporadas longe da Gávea — uma delas defendendo o Franca, quando foi campeão e MVP das Finais do NBB 2024/25 justamente contra o Flamengo, e outra atuando na Liga Japonesa — o ala Didi Louzada está de volta.



"Estou em um momento em que quero reescrever minha história. Acho que o Didi de hoje chega com uma confiança maior e uma mentalidade muito mais forte do que na minha primeira passagem. Minha expectativa é muito alta para chegar bem e ajudar o Flamengo desde o início", declarou o jogador.

Trata-se de uma contratação extremamente interessante. Didi vinha atuando em alto nível no Japão e aceitou o desafio de mudar a percepção da torcida rubro-negra sobre sua primeira passagem, marcada por lesões e pela ausência de um título do NBB com a camisa do Flamengo.

A contratação verdadeiramente monstruosa, porém, veio nesta sexta-feira. Depois de meses de especulações e rumores, o "Monstrinho" está de volta à Gávea.



Yago Mateus, armador da Seleção Brasileira e principal nome da última conquista do NBB pelo Flamengo, retorna ao clube em uma das maiores movimentações do mercado nacional dos últimos anos.



Esse é exatamente o tipo de contratação que o Flamengo precisava fazer: um atleta do mais alto escalão do basquete brasileiro, em plena maturidade técnica e já profundamente identificado com a torcida.

A ascensão do Franca e a queda de rendimento do FlaBasquete nos últimos anos estão intimamente ligadas à saída de Yago em 2022. O armador era o elo natural entre a geração histórica formada por Marcelinho Machado, Marquinhos e Olivinha e uma nova fase vencedora do clube.



Com sua saída, esse processo acabou interrompido. Embora o Flamengo tenha montado equipes competitivas nesse período, nenhuma delas conseguiu superar o Franca nas decisões mais importantes ou estabelecer com a torcida a mesma conexão que Yago possuía.



Isso muda agora.



Para tornar o cenário ainda mais promissor, Alexey Borges e Ruan Miranda estão retornando às quadras e poderão ajudar os novos reforços nos desafios da temporada 2026/27.



Há ainda outro aspecto importante: Demétrius Ferracciú, Didi Louzada e Yago Mateus assinaram contratos de dois anos. Essa estabilidade oferece ao Flamengo a oportunidade de desenvolver um projeto consistente. Além disso, mesmo sem disputar a Basketball Champions League Americas (BCLA) na próxima temporada, o clube terá todas as condições para retornar ao torneio continental em 2027/28.

Com o retorno do Monstrinho, o Flamengo volta a ter uma referência técnica, uma liderança identificada com sua história e um projeto que aponta para o futuro.



Se tudo sair como planejado, o Flamengo de Yago Mateus tem tudo para se transformar no monstro que voltará a assombrar os adversários no próximo NBB.

