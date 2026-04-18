Promessas de nova ordem

...

Publicado em 18/04/2026 às 12:33

Chegou a hora! Começam neste sábado (18) os playoffs da NBA. A temporada regular (relembre o balanço aqui) ficou para trás e o momento é de afirmação ou confirmação para os 16 times restantes. Todo jogo agora é fundamental, e os eliminados ficam pelo caminho.



Será este o último ano de LeBron James no Lakers? O Oklahoma City Thunder vai confirmar seu favoritismo? Spurs e Pistons já são realidades, ou não? Vamos descobrir. Veja abaixo os confrontos:



________________________________________



Pistons lideram a nova geração no Leste

Detroit Pistons (1) x Orlando Magic (8)



Apenas duas temporadas atrás, em 23/24, o Detroit Pistons estava no fundo do poço. O jovem time do armador Cade Cunningham teve 27 derrotas consecutivas, recorde na história da liga, e fechou o ano com 14 vitórias e 68 derrotas. Adiantamos para 2026 e o Pistons é o primeiro colocado no Leste, com 60 vitórias e 22 derrotas, e Cunningham (23,9 pontos e 9,9 assistências de média) é um astro estabelecido na NBA. Com apoio providencial de Ausar Thompson e jogadores estabelecidos como Tobias Harris, o Pistons encara um Orlando Magic que não transmite a menor confiança.



Agenda

Jogo 1: Orlando em Detroit | Domingo, 19 de abril 19:30

Jogo 2: Orlando em Detroit | Quarta-feira, 22 de abril 20:00

Jogo 3: Detroit em Orlando | Sábado, 25 de abril 14:00

Jogo 4: Detroit em Orlando | Segunda-feira, 27 de abril

Jogo 5: Orlando em Detroit | Quarta-feira, 29 de abril*

Jogo 6: Detroit em Orlando | Sexta-feira, 1 de maio*

Jogo 7: Orlando em Detroit | Domingo, 3 de maio*



Palpite: Pistons 4 x 1



________________________________________



Celtics sobrevivem e seguem como referência

Boston Celtics (2) x Philadelphia 76ers (7)



Um duelo de sobreviventes, por motivos diferentes. O Celtics começou a temporada com expectativas baixíssimas, já que a ideia dos novos donos, o grupo de investimentos STG Partners, era baixar a folha salarial do time. Deu certo. A equipe passou de ter 540 milhões (salário e taxa de exceção) para 180 milhões. O custo foi perder talentos como Jrue Holiday e Kristaps Porzingis. Esse corte e a lesão de Jayson Tatum, que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles direito no jogo 4 dos playoffs de 2025, diminuíram bastante o favoritismo do Celtics. Só que quem comanda o time é muito do ramo. O presidente de operações, Brad Stevens, e o técnico Joe Mazzulla (possível técnico do ano) montaram um time que está entre os top 5 nas estatísticas dos dois lados da quadra (defesa e ataque). E ainda contam com a volta de Tatum antes do previsto. É o time a ser batido no Leste.



Já o 76ers é um time de sobreviventes. Viveu uma montanha-russa de emoções com lesões constantes em jogadores fundamentais para o time. Nos playoffs não é diferente. Joel Embiid teve apendicite, e não se sabe se ele joga a série. Sobrou para o All-Star Tyrese Maxey (28 pontos e 6,6 assistências de média) carregar o time.



Agenda

Jogo 1: Philadelphia em Boston | Domingo, 19 de abril

Jogo 2: Philadelphia em Boston | Terça-feira, 21 de abril

Jogo 3: Boston em Philadelphia | Sexta-feira, 24 de abril

Jogo 4: Boston em Philadelphia | Domingo, 26 de abril

Jogo 5: Philadelphia em Boston | Terça-feira, 28 de abril*

Jogo 6: Boston em Philadelphia | Quinta-feira, 30 de abril*

Jogo 7: Philadelphia em Boston | Sábado, 2 de maio*



Palpite: Celtics 4 x 1



________________________________________



Knicks encaram ritmo acelerado de Atlanta

New York Knicks (3) x Atlanta Hawks (6)



O Knicks, campeão da NBA Cup, começa os playoffs com uma pedreira. Mesmo sem o arquivilão do Madison Square Garden, Trae Young foi trocado pelo Hawks para o Wizards, o time da Geórgia conta com a velocidade (pace) absurda — 5ª na NBA neste quesito, enquanto o Knicks é apenas o 25º. Vai ser o confronto da meia-quadra e jogadas individuais, tendo Karl Anthony-Towns e Jalen Brunson respectivamente, contra a correria dos jovens do Hawks. Com nada a perder, o Atlanta, dos jovens alas Jalen Johnson, Dyson Daniels e Nickeil Alexander-Walker, pode pressionar o Knicks, caso vença uma das duas primeiras partidas. Boa série.



Agenda

Jogo 1: Atlanta em New York | Sábado, 18 de abril

Jogo 2: Atlanta em New York | Segunda-feira, 20 de abril

Jogo 3: New York em Atlanta | Quinta-feira, 23 de abril

Jogo 4: New York em Atlanta | Sábado, 25 de abril

Jogo 5: Atlanta em New York | Terça-feira, 28 de abril*

Jogo 6: New York em Atlanta | Quinta-feira, 30 de abril*

Jogo 7: Atlanta em New York | Sábado, 2 de maio*



Palpite: Knicks 4 x 2



________________________________________



Cavs e Raptors: a série da desconfiança

Cleveland Cavaliers (4) x Toronto Raptors (5)



A série dos desconfiados. O Cavs, visivelmente, caiu de produção da temporada passada para esta. Foi o primeiro em 24/25, e agora fechou em 4º lugar no Leste. E poderia ter sido pior se não tivesse reforçado o time com James Harden, ex-Clippers, em uma troca ocorrida em fevereiro deste ano. Até aí tudo bem. Já sabemos que Harden é um dínamo em temporada regular. O problema está nos playoffs. Harden já falhou em todas as oportunidades passadas jogando pelo Rockets, Nets, 76ers e Clippers, na pós-temporada. Juntamos a esta desconfiança o jogo inconsistente de Evan Mobley que não conseguiu se tornar um jogador com mais de 20 pontos de média (18,2 pontos com apenas 29,7% de aproveitamento de 3 pontos) e sobra para Donovan Mitchell tirar coelhos da cartola. E o histórico desta mágica, infelizmente para o pessoal do Cavs, é de desaparecimento.



Os rebotes, nos dois lados da quadra, são a chave para o Toronto de Scottie Barnes (18,1 pontos e 5,9 assistências) e Brandon Ingram (21,5 pontos). Se tiver ajuda dos pivôs e controlar os rebotes, o Raptors pode abocanhar essa série.



Agenda

Jogo 1: Toronto em Cleveland | Sábado, 18 de abril

Jogo 2: Toronto em Cleveland | Segunda-feira, 20 de abril

Jogo 3: Cleveland em Toronto | Quinta-feira, 23 de abril

Jogo 4: Cleveland em Toronto | Domingo, 26 de abril

Jogo 5: Toronto em Cleveland | Quarta-feira, 29 de abril*

Jogo 6: Cleveland em Toronto | Sexta-feira, 1º de maio*

Jogo 7: Toronto em Cleveland | Domingo, 3 de maio*



Palpite: Cavs 4 x 3



________________________________________



Conferência Oeste

Thunder começa com favoritismo absoluto



Oklahoma City Thunder (1) x`Phoenix Suns (8)

O campeão Oklahoma City Thunder encara um surpreedente Phoenix Suns. O time do Arizona eliminou na noite de sexta-feira (17) o Golden State Warriors no playin, e carimbou o passaporte para uma eliminação contra o Thunder. É possível o time de Devin Booker vencer uma partida? Sim. É possível uma zebra? Muito improvável.



Agenda:

Jogo 1: Phoenix em Oklahoma City | Domingo, 19 de abril -16:30

Jogo 2: Phoenix em Oklahoma City | Quarta-feira, 22 de abril 22:30

Jogo 3: Oklahoma City em Phoenix | Sábado, 25 de abril 16:30

Jogo 4: Oklahoma City em Phoenix | Segunda-feira, 27 de abril

Jogo 5: Phoenix em Oklahoma City | Quarta-feira, 29 de abril*

Jogo 6: Oklahoma City em Phoenix | Sexta-feira, 1 de maio*

Jogo 7: Phoenix em Oklahoma City | Domingo, 3 de maio*



Palpite: Thunder 4 x 0



________________________________________



Spurs e Blazers protagonizam surpresa

San Antonio Spurs (2) x Portland Trail Blazers (7)



A série surpresa destes playoffs. O Spurs surpreende pela velocidade que o jovem time do pivô Victor Wembanyama pulou etapas (passou de 34 vitórias em 24/25 para 62 em 25/26) e o Portland, pela fantástica temporada comandada pelo técnico brasileiro Thiago Splitter. Fantástica porque o Blazers está no começo de um rebuild, teve seu técnico anterior banido do time por questões extraquadra, e mesmo assim levou o time à 7ª posição do complicadíssimo Oeste, ao vencer o Phoenix Suns por 114 a 110. A chave do time em quadra é Deni Avdija (24,4 pontos e 6,4 assistências) e, fora dela, com certeza, é Splitter.



Já o Spurs, parece começar a criar sombra para o Thunder a partir destes playoffs. E não existe “sombra” maior na NBA do que Wemby. O San Antonio deve vencer, mas não tem obrigação de ir longe. O mais interessante aqui é ver como o time irá se comportar em jogos de playoffs.



Agenda

Jogo 1: Portland em San Antonio | Domingo, 19 de abril

Jogo 2: Portland em San Antonio | Terça-feira, 21 de abril

Jogo 3: San Antonio em Portland | Sexta-feira, 24 de abril

Jogo 4: San Antonio em Portland | Domingo, 26 de abril

Jogo 5: Portland em San Antonio | Terça-feira, 28 de abril*

Jogo 6: San Antonio em Portland | Quinta-feira, 30 de abril*

Jogo 7: Portland em San Antonio | Sábado, 2 de maio*



Palpite: Spurs 4 x 1



________________________________________



Nuggets x Wolves: o duelo imperdível

Denver Nuggets (3) x Minnesota Timberwolves (6)



Se o caro leitor puder assistir apenas a uma série nestes playoffs da NBA, é essa aqui. Os times do Nuggets e Wolves são antagônicos dentro e fora de quadra. E o maior destes antagonismos continua sendo o armador do Wolves, Anthony Edwards, em um duelo de atleticismo e explosão contra o jogo pensado do pivô do Denver Nikola Jokic. Essa série vai longe, se não tivermos problemas de lesões. Denver sofreu horrores com lesões na temporada e esse pode ser o calcanhar de Aquiles do campeão de 2023.



Agenda

Jogo 1: Minnesota em Denver | Sábado, 18 de abril

Jogo 2: Minnesota em Denver | Segunda-feira, 20 de abril

Jogo 3: Denver em Minnesota | Quinta-feira, 23 de abril

Jogo 4: Denver em Minnesota | Sábado, 25 de abril

Jogo 5: Minnesota em Denver | Segunda-feira, 27 de abril*

Jogo 6: Denver em Minnesota | Quinta-feira, 30 de abril*

Jogo 7: Minnesota em Denver | Sábado, 2 de maio*



Palpite: Wolves 4 x 3



________________________________________



Lakers e Rockets: passado e presente em choque

Los Angeles Lakers (4) x Houston Rockets (5)



Todos os holofotes nesta série apontam para o duelo entre LeBron James (41 anos), do Los Angeles Lakers, e Kevin Durant, agora no Rockets. Porém, a chave parece mesmo o duelo entre o pivô turco Alperen Sengun, do Houston, contra o errático DeAndre Ayton, do Lakers. Se Ayton falhar na defesa do pivô turco, o Lakers pode ter mais um problema na enorme estante de problemas do time. O Lakers chega nestes playoffs sem seus dois maiores pontuadores, Austin Reaves (23,3 pontos), e somente Luka Doncic (33,3 pontos). Desde a final de 2018 entre Cavs e Warriors que LeBron não entra em quadra com um time tão afetado por lesões. Assim como em 2018, LeBron terá que jogar no limite e contar com a inteligência dos seus companheiros de time. Não deu certo em 2018, e Durant venceu com facilidade. Será que a história se repete?



Agenda

Jogo 1: Houston em Los Angeles | Sábado, abril (data não especificada)

Jogo 2: Houston em Los Angeles | Terça-feira, 21 de abril

Jogo 3: Los Angeles em Houston | Sexta-feira, 24 de abril

Jogo 4: Los Angeles em Houston | Domingo, 26 de abril

Jogo 5: Houston em Los Angeles | Quarta-feira, 29 de abril*

Jogo 6: Los Angeles em Houston | Sexta-feira, 1º de maio*

Jogo 7: Houston em Los Angeles | Domingo, 3 de maio*



Palpite: Rockets 4 x 2