Flamengo e São José estreiam a 8ª edição da Copa Super 8

24/01/2026

Alterado em 24/01/2026 às 13:27

É vencer ou nada. Começa neste sábado, às 19 horas, com Flamengo e São José, a 8ª edição da Copa Super 8. O torneio eliminatório, de duração curtíssima, leva apenas uma semana, reúne os oito melhores times do turno do NBB e garante ao campeão uma vaga na próxima edição da Basketball Champions League Américas.



Nas últimas três edições, os três primeiros colocados foram Minas, Flamengo e Franca, mas, para nossa sorte, a edição deste ano conta com um Pinheiros renovado, comandado em quadra pelo armador Sloan e no banco pelo técnico Gustavo de Conti. Com o primeiro lugar garantido na temporada regular, o time dos Jardins, em São Paulo, assegurou o mando de quadra durante toda a competição, o que pode gerar um encontro histórico entre Pinheiros e Flamengo em uma eventual final.



A entrada do Pinheiros “bagunça” um pouco as forças tradicionais do basquete nacional, já que uma derrota no Super 8 traz uma pressão maior para Minas, Franca e Flamengo, especialmente se um deles terminar apenas na quarta colocação geral. Ou seja, vai ser um verdadeiro “pega pra capar”.



Desta vez, o Rio de Janeiro está representado por apenas um time: o Flamengo, comandado por Sérgio “Oveja” Hernández. Vasco e Botafogo lutam na parte de baixo da tabela, mas falaremos disso mais adiante. O Flamengo é o atual campeão (relembre aqui) e, por ter garantido a segunda colocação, acabou favorecido no chaveamento. Um possível encontro com o Franca só acontecerá, caso ambos avancem, na final, com mando de quadra do rubro-negro.





O Flamengo vai precisar de todo o elenco para superar o desgaste físico na Copa Super 8 Foto: Julliana Nascimento / CRF

Mesmo assim, o Flamengo chega ao Super 8 com diversos problemas de lesão e carregando o peso de uma maratona de quatro jogos nos últimos dez dias (dois pelo NBB (15 e 22 de janeiro) - vitórias sobre Corinthians e Mogi e dois pela BCLA (17 e 19 de janeiro) e - vitória sobre o Obras e derrota para o Nacional do Uruguai). Na partida de quinta-feira (22) contra o Mogi, ficou claro que o time controlava os minutos em quadra e precisou tirar o último fôlego para fechar o jogo diante de um adversário complicado, na vitória por 81 a 75.



Em conversa com o técnico rubro-negro após a partida contra o Mogi, perguntamos qual é a expectativa para a participação no Super 8. A resposta foi direta: “Ganhar! Sempre”. O desafio do Flamengo começa neste sábado. Boa sorte.



Guia Copa Super 8

Quartas de final:

24 de janeiro (sábado), às 19h, no Maracanãzinho

Flamengo x Mr. Moo São José Basketball

Transmissão: SporTV



25 de janeiro (domingo), às 11h, no Poliesportivo Henrique Villaboim

Pinheiros x Paulistano

Transmissão: YouTube do NBB CAIXA



25 de janeiro (domingo), às 11h, na Arena UniBH

KTO Minas x Corinthians

Transmissão: SporTV e YouTube do NBB CAIXA



25 de janeiro (domingo), às 17h, no Pedrocão

Sesi Franca x CAIXA/Brasília Basquete

Transmissão: SporTV e YouTube do NBB CAIXA

Semifinais:



27 e 28 de janeiro de 2026

Final:

31 de janeiro de 2026



Recuperação

O Botafogo respirou aliviado após a vitória contra o São José, na última quarta-feira (21), pelo placar de 89 a 80. Isso porque o time vinha de um duríssimo revés na segunda-feira (19), diante do Corinthians. O toco de Kauan Raymundo, do Timão, em Paulo Scheuer, garantiu a vitória dos paulistas por um mísero ponto: 74 a 73.



Para a sorte do Alvinegro, na partida seguinte, novamente em seus domínios no ginásio Oscar Zelaya, os reforços do Fogão, Scott Machado e Derick — autor de 21 pontos contra o São José — foram fundamentais para garantir a quarta vitória da equipe no NBB e reacender a chama da luta contra o rebaixamento.