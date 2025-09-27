Pretérito do presente

...

Publicado em 27/09/2025 às 11:57

Alterado em 27/09/2025 às 11:58

A temporada 2025/2026 da NBA, a 80ª da história, começou efetivamente para o público com os primeiros media days (encontros com a imprensa). Nem todos os times participaram (mais sobre isso adiante), mas os que abriram seus centros de treinamento tiveram uma tônica semelhante: o passado ainda esteve presente demais.



Vejam, por exemplo, os dois clubes de Nova York: o New York Knicks e o Brooklyn Nets. A sombra do ex-técnico Tom Thibodeau paira sobre o novo comandante, Mike Brown, como um dos arranha-céus da Grande Maçã. “Estou triste com a saída de Thibodeau. Conheço ele desde a infância e ele foi fundamental para o meu sucesso na carreira”, comentou o astro da equipe, Jalen Brunson. O armador também reafirmou seu desejo de vencer em uma Conferência Leste imprevisível, e disse confiar em Mike Brown. Diante da pressão da torcida e da imprensa local, pode-se dizer que Brown já iniciou a temporada sob questionamentos.



Para a sorte do Knicks, a famosa imprensa nova-iorquina terá muito material com o vizinho Brooklyn Nets. Isso porque a franquia resolveu trazer o popular “fio desencapado” para o seu elenco. Em troca com o Denver Nuggets, o Nets recebeu o talentoso, porém problemático, Michael Porter Jr. A movimentação ocorreu principalmente por questões estratégicas da franquia do Colorado, que passa por mudanças no comando executivo — um desempenho aquém nos últimos playoffs também pesou na decisão.



Porter, por razões difíceis de explicar, passou o verão em uma verdadeira “tour de force” midiática, colecionando declarações polêmicas de todos os tipos. Sem medo de cancelamento, falou de finanças, do banimento de seu irmão da NBA por conta de apostas, e chegou a afirmar ser “viciado em mulheres”. Diante do cenário, o GM Sean Marks revelou ter conversado com o atleta para ajustar sua postura e mitigar impactos no ambiente do Nets antes da estreia na temporada 2025/26. Boa sorte, Sean!



Sinceramente, o media day mais esperado acontece nesta segunda-feira (29). O Los Angeles Clippers abre seu centro de treinamento à imprensa, e a grande questão é: será que Kawhi Leonard vai se pronunciar sobre a polêmica em torno de seu contrato (relembre aqui)? E qual será a postura e a mensagem que Clippers, comissão técnica e jogadores tentarão passar ao mundo neste primeiro encontro após a crise? A conferir…



Por aqui, a bola já sobe para o NBB neste domingo (28), com a segunda edição do Torneio Abertura — a pré-temporada para os clubes de fora de São Paulo. A competição acontece de 28 de setembro a 4 de outubro, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília.



O planalto central recebe 12 equipes, divididas em quatro grupos. Os cariocas serão representados pelo Flamengo (Grupo B) e Botafogo (Grupo A). O Flamengo estreia em 29/09, às 20h, contra o Fortaleza Basquete Cearense. Já o Botafogo faz sua primeira partida em 30/09, às 14h45, diante do Minas.



Os grupos do Torneio Abertura do NBB 2025 são:

Grupo A: KTO Minas (MG), Caxias do Sul Basquete (RS) e Botafogo (RJ);

Grupo B: Flamengo (RJ), Pato Basquete (PR) e Fortaleza Basquete Cearense (CE);

Grupo C: Brusque (SC), Unifacisa (PB) e Unión (ARG);

Grupo D: CAIXA/Brasília (DF), Ceisc/União Corinthians (RS) e Cruzeiro Basquete (MG).

Cada grupo terá disputa em turno único, definindo as posições para as fases finais do torneio.



As partidas terão transmissão pelo canal Metrópoles no YouTube.

