‘Pelo fruto se conhece a árvore’

Publicado em 06/09/2025 às 08:52

Alterado em 06/09/2025 às 16:05

“Não deverás contornar as regras do limite salarial (salary cap)”. Esta frase está gravada na tábua de pedra dos mandamentos para os donos da NBA. Infringir essa regra gera uma fúria bíblica nos outros donos e na própria Liga.



Nesta semana, a um mês do início da temporada, a NBA se viu em uma polêmica justamente no seu maior mandamento. De acordo com o jornalista/podcaster Pablo Torre, o Los Angeles Clippers teria utilizado um patrocinador para contornar o salary cap e renovar o astro Kawhi Leonard. O post de Torre está aqui. Há muitos elementos e personagens nessa história que precisam ser destrinchados com calma.



Primeiro, vamos ao patrocinador. A Aspiration foi uma fintech com uma pegada ambientalista. Seu primeiro produto era um cartão de débito que permitia ao consumidor “arredondar” os valores de suas compras e, com esse “troco”, a empresa plantaria uma árvore. Um dos seus fundadores era Andrei Cherny, político influente no Partido Democrata, que redigiu discursos para figuras como Bill Clinton e John Kerry. Com amigos nos lugares certos, Cherny e seu parceiro na empreitada, Joseph Sandberg, transformaram a empresa na queridinha de Hollywood. Entre 2015 e 2020, a Aspiration atraiu investidores como Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio e Steve Ballmer, dono do Clippers. A história começa a se complicar para a franquia a partir daí.



Em 2021, a Aspiration assinou um contrato de 300 milhões de dólares com o time de Ballmer, que concedia o privilégio de ter o nome da fintech em destaque nos telões e cadeiras do bilionário ginásio da equipe, o Intuit Dome (link). Acontece que, além de patrocinar o time, a Aspiration contratou o maior astro da franquia, Kawhi Leonard, como garoto-propaganda. Isso pela bagatela de 28 milhões de dólares.



Com todo o respeito ao jogador, Kawhi Leonard não é conhecido exatamente por ser comunicativo. Para uma empresa que tinha nomes como Robert Downey Jr. entre seus rostos mais famosos, a contratação de Leonard parece, no mínimo, difícil de compreender. Outro ponto levantado no post de Torre é que o contrato entre Leonard e a Aspiration foi firmado com uma LLC, cujos donos são Kawhi Leonard e Dennis Robertson, seu tio e conselheiro. Saiba mais sobre esse polêmico tio aqui.



Em 2024, a Aspiration passou a ser investigada pelo Departamento de Justiça e pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Em março deste ano, entrou com pedido de falência.



Esse preâmbulo é o que Torre apresenta em seu artigo. A tese defendida é que Ballmer, o oitavo homem mais rico do mundo, teria utilizado seu investimento na fintech para pagar um “por fora” a Kawhi. Caso se confirme a alegação de manipulação do salary cap, o Clippers pode sofrer sérias sanções esportivas, como a perda de escolhas no draft da NBA, multas pesadas e suspensão de envolvidos.



Muita água ainda vai rolar nessa história. O que mais desperta curiosidade é como Kawhi Leonard, um jogador de talento fantástico nos dois lados da quadra, vai se portar diante de todas essas alegações. Se posicionar nunca foi o forte de Leonard, e talvez sua estratégia do silêncio, empregada em tantas outras crises envolvendo seu nome, não seja o melhor caminho desta vez.

NBB – Tabela do primeiro turno 2025/2026

Vasco e Botafogo estreiam em casa, enquanto o Flamengo encara o Bauru fora de seus domínios:



18 de outubro

Vasco x Fortaleza – 16h – Ginásio São Januário



Flamengo x Bauru – 17h – Ginásio Panela de Pressão



20 de outubro



Botafogo x Fortaleza – 20h – Ginásio Oscar Zelaya

