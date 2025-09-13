União europeia

Publicado em 13/09/2025 às 11:52

Na última quarta-feira (10), a NBA realizou a reunião do Conselho dos Governadores (Board of Governors). O evento, cercado de segredo, foi marcado pela tensão em torno da investigação sobre a confusão que envolve o Los Angeles Clippers e seu principal jogador, Kawhi Leonard (relembre aqui).



De concreto, o que se sabe é o que o comissário Adam Silver respondeu na coletiva pós-evento. Três pontos se destacaram: a mudança no formato do All-Star Game para uma competição EUA vs. Mundo, o fim dos rumores sobre a expansão da liga e as investigações sobre as alegações de envolvimento em apostas do jogador Malik Beasley.



Enquanto isso, no Velho Continente, acontecia um torneio que reúne exatamente o que a NBA gostaria de oferecer esportivamente: formato atraente, competitividade elevada e surpresas constantes. O EuroBasket 2025 tem entregado tudo o que prometeu e mais um pouco. Realizado em Riga, capital da Letônia, o torneio vem sendo marcado por grandes atuações individuais e resultados inesperados, consolidando-se como uma das edições mais equilibradas dos últimos anos.



Entre os principais destaques está, sempre ele, Luka Doni, com médias impressionantes de 34,7 pontos, 8,6 rebotes e 7,1 assistências, incluindo partidas históricas, como os 42 pontos contra a Itália. Giannis Antetokounmpo também brilhou, liderando a Grécia rumo às semifinais após uma vitória marcante sobre Israel. Já a Espanha, tradicional potência do basquete, viveu uma de suas piores campanhas: foi eliminada ainda na fase de grupos – algo que não acontecia havia 36 anos –, frustrando a defesa do título europeu.



Sergio 'Oveja' Hernández, técnico do Flamengo, comenta sobre o ciclo atual da Espanha



As oitavas de final reservaram eliminações inesperadas de favoritos, como França e Sérvia, enquanto Finlândia e Geórgia surpreenderam ao avançar além das previsões iniciais. A Alemanha, atual campeã mundial, manteve o favoritismo: eliminou Portugal e depois superou a Eslovênia em um confronto intenso, com atuações decisivas dos irmãos Wagner.



Para nossa sorte, a ESPN/Disney+ transmite o EuroBasket para o público brasileiro. Vale muito a pena acompanhar.



Chega de saudade

Como encaixar um campeonato estadual em um calendário já cheio de compromissos como o NBB, jogos da seleção, Liga Ouro e LDB? Em São Paulo, o estadual começa em agosto, quando os times ainda estão em formação, e quase sempre avança até a semana de abertura do NBB.



E no Rio? Os torcedores de basquete guardam com carinho a lembrança do Cariocão, marcado pelos confrontos entre os quatro grandes. Neste ano, a federação carioca organizou a Taça Guanabara, com participação de 3 times: Botafogo, Tijuca e Fluminense.



Talvez seja hora de abandonar o saudosismo e pensar em alternativas viáveis para um Cariocão saudável financeiramente, atrativo para torcedores e competitivo. Uma possibilidade seria um campeonato mais longo, sem a presença dos clubes do NBB ou com times alternativos como era a participação do Flamengo no finado campeonato da CBB e privilegiando projetos como Tijuca, Municipal, Magé e Angra. O campeão, nesse formato, poderia até ser indicado pela federação para a Liga Ouro, ou algo semelhante.



Fica a sugestão.

