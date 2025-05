Quarteto fantástico

Publicado em 24/05/2025 às 12:52

Alterado em 24/05/2025 às 12:52

Bauru, KTO MInas, Sesi-Franca e Flamengo. São estes os semifinalistas do NBB 2024/2025. Quatro times com quatro histórias e expectativas diferentes na temporada e todos com o mesmo objetivo: ser campeão da maior competição de basquete do Brasil. Vamos passar pelos confrontos, que se iniciaram nessa sexta (23) com KTO Minas e Bauru, e palpitar sobre quem passa para a grande final.



KTO Minas (1º colocado) x Bauru (5º colocado)

De vez em quando, um time parece predestinado a um resultado, o universo conspira a seu favor, porém, a expectativa acaba se tornando um peso grande demais. Esse é o desafio que o técnico Léo Costa tem para confirmar o Minas como favorito neste NBB. O Minas tem o melhor time, melhor campanha e foi muito bem nos playoffs até o momento, já que venceu todos os seus jogos nas séries contra Mogi e R10 Score Vasco da Gama. Para quem acompanha o NBB, estes resultados do Minas não surpreendem. É o esperado de um time com jogadores de primeiro nível como o armador Argentino Baralle, Arengo, Scott Machado e o jovem talento Wini Silva, de apenas 20 anos. O que falta é encontrar o protagonista que vai levar esse bem balanceado time para a “Terra prometida” e evitar momentos duros como a derrota para o Flamengo na final da BCLA (relembre aqui) e a eliminação da BCLA 2025 para o Instituto Córdoba.

Protagonismo é que não falta para o adversário do Minas. Afinal, estamos falando do Bauru de Alex Garcia e do possível MVP (jogador mais valioso) da temporada Dontrell Brite. Para alívio dos veteranos, a série contra o São Paulo foi resolvida rapidamente (mais sobre o Tricolor abaixo) por 3 a 0 e o time pode descansar até a semi. O técnico Paulo Jaú conta com os veteranos e o pivo Andrezão para tentar levar o time Bauruense de volta as finais do NBB.

Palpite: KTO Minas 3 x 1 Bauru



O Flamengo precisa que Alexey Borges para passar pelo Sesi-Franca Foto: Beto Miller



Sesi-Franca (3º) x Flamengo (2º)

O atual tricampeão do NBB, o Sesi Franca, anda flertando com a crise durante a temporada inteira. Se no ano passado o time do técnico Helinho e do craque Lucas Dias soube se reinventar nos playoffs depois de resultados ruins no Paulista, BCLA e Super 8, e levou o caneco do NBB, este ano o time ainda inspira desconfianças da sua torcida. Nos playoffs desde ano, o time teve que ir até o jogo 5 para vencer o jovem time do Pinheiros e encara o arquirrival Flamengo, time que só venceu uma vez na temporada em um jogo que nada valia. Será que finalmente chegou a hora da virada de chave?

Do outro lado, o Flamengo sabe que vai precisar ter atuações constantes para vencer o Franca. O Flamengo oscila demais, especialmente em casa, e as derrotas para o Caxias nas oitavas e para o Corinthians, ambas no Jogo 2, são os maiores exemplos. E sejamos francos, os playoffs do Flamengo estão bem abaixo do time que empolgou depois da BCLA. Foram duas séries vencidas por 3 a 1 com extrema dificuldade contra Caxias e Corinthians. Nas duas séries, deu tempo para reverter maus resultados. Contra o Franca, não dá. O Flamengo tem que vir com tudo e não contar somente com a escrita de Jhonatan Luz, que não perde uma série de playoff desde 2017 para garantir a ida para as finais.

Palpite: Flamengo 3 x 2 Sesi-Franca

Agenda

Jogo 1 – 24/05 (Sábado) – 17h – Pedrocão (Sportv, TV Cultura, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass)

Jogo 2 – 27/05 (Terça-feira) – 20 – Tijuca Tênis Clube (Sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass)

Jogo 3 – 29/05 (Quinta-feira) – 20h – Tijuca Tênis Clube (Sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass)

Jogo 4 (se necessário) – 01/06 (Domingo) – 11h – Pedrocão (Sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass)

Jogo 5 (se necessário) – 03/06 (Terça-feira) – 21h – Tijuca Tênis Clube (Sportv, Flamengo TV+ e NBB BasquetPass)

Venda de ingresso para os jogos 2 e 3, no Tijuca Tenis Clube.



Despedida

O São Paulo comunicou na segunda (19) o encerramento das atividades do time masculino profissional de basquete. Uma perda absurda para o NBB e o basquete nacional. O tricolor mostrou com resultados importantes em quadra, o maior deles o campeonato na BCLA de 2021, como fazer com sucesso um projeto de basquete de um time de “camisa”. Tomara que seja apenas um hiato e não uma saída definitiva.

Histórico

As palavras “épico” e “histórico” se desvalorizaram demais nestes tempos de rede sociais. Só que somente elas podem descrever o que foi o jogo 1 entre New York Knicks e Indiana Pacers, ocorrido na quarta (21). Só recapitulando rapidamente, o Pacers tirou 14 pontos de vantagem do Knicks nos minutos finais da partida, levou o jogo para prorrogação e venceu por 138 a 135. Este jogo nos faz lembrar por que o jogador da NBA é tão especial. Partidaça!