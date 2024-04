Playoffs do NBB 2024

Chegou a hora! Começam hoje, dia 18, quinta-feira, os playoffs do NBB com os primeiros confrontos das oitavas de final do maior campeonato de basquete do país. Para sorte dos aficionados no esporte da bola laranja, uma das apostas da Liga Nacional acabou dando certo. Quem diria que aumentar o número de participantes poderia nos render logo de cara confrontos como Botafogo e Flamengo e Mogi contra Franca?

Por conta desse aumento do número de clubes, 19 no total, tivemos uma pequena e importante mudança nos playoffs. Até a temporada passada, os 4 primeiros colocados do NBB “folgavam” na primeira rodada dos playoffs, enquanto os times de baixo da tabela lutam por vagas remanescentes. Esse ano, não. Teremos confrontos de 16 clubes em melhor de 3, sendo que o time de pior campanha começa a série em casa. As séries ficaram assim:

Flamengo (1º) x Botafogo (16º)

Parece estranho, mas o Flamengo começa os playoffs em crise. A semana não está boa para o Rubro-negro. Depois de perder a BCLA para o Quimsa (relembre aqui), a alma do projeto de basquete do Fla, Olivinha, anuncionou que essa seria sua última temporada e, por fim, a CBB pegou todos de surpresa e divulgou o desligamento da seleção Brasileira do técnico Gustavo de Conti. Bastidores agitos é pouco. Mesmo assim, o favoritismo está todo para o time da Gávea. Já o Botafogo, joga bem mais “leve”, com o dever de não se assustar frente ao adversário. O time de General Severiano é conhecido por não desistir e pode utilizar a série contra o tradicional rival como uma plataforma para manter a chama do projeto acesa.



Palpite: Flamengo 2 x 0

Agenda:

Jogo 1: 20/04 (sábado) – 19h30 – Botafogo x Flamengo – Oscar Zelaya – SporTV e NBB BasquetPass

Jogo 2: 26/04 (sexta-feira) – 21h – Flamengo x Botafogo – Maracanãzinho – SporTV e NBB BasquetPass

Jogo 3(*): 28/04 (domingo) – 18h – Flamengo x Botafogo – Maracanãzinho – SporTV e NBB BasquetPass

Sesi Franca (2º) x Mogi Basquete (15º)

O atual bicampeão do NBB teve uma temporada de altos e baixos. O Sesi-Franca acabou pagando o preço do sucesso das últimas temporadas e de ter terminado a temporada passada logo no começo da atual com a disputa da Copa Intercontinental. Sem Georginho e Lucas Mariano no elenco e um David Jackson que sofreu com lesões, sobrou para Lucas Dias, o melhor jogador em atividade no país, carregar os Francanos. O técnico Helinho tem a pressão da vitória da exigente torcida, já que o Franca ficou pelo caminho no Super 8 e na BCLA nesta temporada. Para piorar, essas duas eliminações, para Unifacisa pelo Super 8, e Hebraica pela BCLA, foram desagradáveis surpresas. Falando em surpresas, o Mogi que conviveu com a lanterna durante todo o NBB engatou uma boa sequência no final e atropelou times como Caxias para garantir sua presença nos playoffs. O time conta com a juventude de Lessa e que Shamell consiga mais uma vez surpreender a todos.

Palpite: Franca 2 x 0

Agenda

Jogo 1: 18/04 (quinta-feira) – 21h – Mogi Basquete x Sesi Franca – Prof. Hugo Ramos – ESPN e NBB BasquetPass

Jogo 2: 22/04 (segunda-feira) – 20h – Sesi Franca x Mogi Basquete – Pedrocão – YouTube do NBB, UOL e NBB BasquetPass

Jogo 3(*): 24/04 (quarta-feira) – 20h – Sesi Franca x Mogi Basquete – Pedrocão – NBB BasquetPass

Minas (3º) x União Corinthians (14º)

O Minas estava com tudo até a virada do ano. O time do Léo Costa jogava o melhor basquete do país e caminhava bem para assegurar a primeira posição. A virada do ano não foi gentil para os mineiros. O time viu o crescimento de Franca e Flamengo e aos poucos foi perdendo força no campeonato. Por um breve momento, viu sua posição ameaçada pelo Vasco. Não se enganem com a posição do Minas. Não dá para descartar um time com Fuzaro, Paranhos, Baralle e Chuzito. E os playoffs são uma excelente oportunidade de colocar o trem nos trilhos de novo. Já o União Corinthians debuta no pós-temporada do NBB. O time tem Duane Johnson como líder e conta com o fator casa para vencer o primeiro jogo sobre o Minas.

Palpite: Minas 2 x 0

Agenda:

Jogo 1: 19/04 (sexta-feira) – 19h – União Corinthians x Minas – Arnão – YouTube do NBB e NBB BasquetPass

Jogo 2: 23/04 (terça-feira) – 19h – Minas x União Corinthians – Arena UniBH – NBB BasquetPass

Jogo 3(*): 25/04 (quinta-feira) – 19h – Minas x União Corinthians – Arena UniBH – NBB BasquetPass

R10 Score Vasco da Gama (4º) x Pinheiros (13º)

O R10 Score Vasco da Gama pulou diversas etapas logo neste primeiro ano de volta do clube ao basquete. O time da Colina conta com o trio Marquinhos, Paulichi e Eugeniusz em quadra, e fora dela com o melhor técnico do campeonato, Léo Figueiró. Talvez falte um pouco de profundidade, mais altura e um bom reserva para Fuzaro, para o Vasco ir mais longe, mas para a primeira rodada, o time não deve ter problemas para passar pelo Pinheiros. O time dos Jardins conta com Borovnjak, cestinha da equipe, e jogadores como JImmy e Ruivo. O astro do time é o jovem Adyel. Habilidade e juventude não faltam a Adyel, falta um pouco de maturidade e calma em seu jogo para o jogador confirmar o status de estrela.

Palpite: R10 Score Vasco da Gama 2 x 1

Agenda:

Jogo 1: 20/04 (sábado) – 17h10 – Pinheiros x Vasco – Henrique Villaboim – Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass

Jogo 2: 26/04 (sexta-feira) – 20h – Vasco x Pinheiros – São Januário – NBB BasquetPass

Jogo 3(*): 28/04 (domingo) – 11h – Vasco x Pinheiros – São Januário – NBB BasquetPass

Bauru Basket (5º) x Pato Basquete (12º)

O Bauru tem um astro além de Alex Garcia. Anderson Rodrigues teve uma temporada estelar e espera, junto com Larry Taylor, mostrar o bom basquete que o time mostrou em alguns momentos nesta temporada. Do lado do Pato Basquete, Nate Barnes continua sendo o cestinha e maior esperança do time.

Palpite: Bauru 2X 1

Agenda:

Jogo 1: 21/04 (domingo) – 16h30 – Pato Basquete x Bauru Basket – Sesi – NBB BasquetPass

Jogo 2: 27/04 (sábado) – 17h10 – Bauru Basket x Pato Basquete – Panela de Pressão – TV Cultura, YouTube do NBB e NBB BasquetPass

Jogo 3(*): 29/04 (segunda-feira) – 19h – Bauru Basket x Pato Basquete – Panela de Pressão – NBB BasquetPass

Unifacisa (6º) x São Paulo (11º)

O confronto entre o time que quer confirmar que surpreende nas decisões e o time que quer deixar a temporada regular de lado. A Unifacisa vem desde os playoffs passados surpreendendo adversários mais fortes. Foi o time de Campina Grande que quase eliminou o Franca nos playoffs passados e vencer os favoritos Franca e Minas no último Super 8. Fica a curiosidade de como o time irá se comportar com o favoritismo ao seu lado. Já o São Paulo teve uma temporada para esquecer. Derrotas duras para rivais como Corinthians e Botafogo minaram o time de Ricardo FIscher e Bennett. Será que o tricolor consegue “virar a chave”?

Palpite: São Paulo 2x 1

Agenda:

Jogo 1: 19/04 (sexta-feira) – 20h – São Paulo x UNIFACISA – Dr. Antônio L N Galvão – NBB BasquetPass

Jogo 2: 23/04 (terça-feira) – 19h30 – UNIFACISA x São Paulo – Arena UNIFACISA – ESPN e NBB BasquetPass

Jogo 3(*): 25/04 (quinta-feira) – 19h30 – UNIFACISA x São Paulo – Arena UNIFACISA – YouTube do NBB e NBB BasquetPass

Paulistano (7º) x Corinthians (10º)

O melhor armador do NBB enfrenta uma das mais duras defesas do campeonato. Elinho do Corinthians tem a dura missão de encarar o muito bem treinado e aplicado time do Paulistano. Se Rafael Hettsheimeir estiver com a pontaria boa, pode ser a saída para o Timão. Caso não, a sufocante defesa e a versatilidade de jogadores como Kevin Crescenzi podem ser o suficiente para o time do técnico Demetrius vencer o Corinthians.

Palpite: Paulistano 2 x 1

Agenda:

Jogo 1: 18/04 (quinta-feira) – 19h – Corinthians x Paulistano – Wlamir Marques – NBB BasquetPass e YouTube do NBB

Jogo 2: 22/04 (segunda-feira) – 19h – Paulistano x Corinthians – Antônio Prado Junior – ESPN e NBB BasquetPass

Jogo 3(*): 24/04 (quarta-feira) – 19h – Paulistano x Corinthians – Antônio Prado Junior – YouTube do NBB e NBB BasquetPass

Fortaleza B.C. / CFO (8º) x Coop/São José Basketball (9º)

O duelo de dois times que se assemelham. Tanto Fortaleza e São José tiveram bons momentos no NBB. O time do Ceará estava muito bem no campeonato até as lesões atrapalharem a temporada. Cabe ao técnico Espiga e Orresta tentarem parar a dupla de Figuerdos do São José: o técnico e o excelente armador.

Palpite: Fortaleza 2 X 1

Agenda:

Jogo 1: 21/04 (domingo) – 18h30 – Coop/São José Basketball x Fortaleza B.C. / CFO – Linneu de Moura – YouTube do NBB e NBB BasquetPass

Jogo 2: 27/04 (sábado) – 19h30 – Fortaleza B.C. / CFO x Coop/São José Basketball – CFO – NBB BasquetPass

Jogo 3(*): 29/04 (segunda-feira) – 20h – Fortaleza B.C. / CFO x Coop/São José Basketball – CFO – NBB BasquetPass