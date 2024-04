Escorregão

Desta vez não deu para o time do Flamengo. Na final da Basketball Champions League Americas, BCLA, ocorrida na noite de domingo, o Flamengo não conseguiu controlar o jogo em nenhum momento e perdeu para o time da casa, o Quimsa, por 92 a 80.

A partida começou no meio da tarde de domingo. Isso porque havia sério risco de adiamento devido às condições da quadra da Arena of Ciudad, em Santiago del Stero (distante 941 Km da capital Buenos Aires). Com as fortes chuvas e umidade, a quadra ficou escorregadia, e por pouco não tivemos o jogo na segunda-feira à noite (link da noticia via conta do Basquetplus aqui).

Poucas horas antes da partida, tudo se confirmou e tivemos normalmente a partida final e, abrindo a noite, a disputa do terceiro colocado vencida pelos Halcones, do México, sobre a Hebraica, do Uruguai, por 101 a 99. A quadra não é desculpa, mas era claro o desconforto dos jogadores do Flamengo no começo da partida. O Quimsa, com Brandon Robinson, carrasco do Flamengo na final da BCLA de 2020 e ex-jogador do rubro-negro, em noite inspirada junto com armador Brussino, chegou com tudo e ditou como seria a partida, depois de vencer o primeiro período por 28 a 12. O Flamengo tem time para tirar essa diferença, mas em uma noite em que Didi e Gabriel Jaú estavam bem abaixo ficou muito difícil. Mesmo quando o Flamengo acertava sua defesa e conseguia bons arremessos de 3 pontos, o ataque não conseguia converter. O Fla terminou a partida com apenas 27% de aproveitamento de 3 pontos (11 convertidos em 44 tentados).

O melhor momento do time da Gávea foi breve durante o terceiro período, quando Martin Cuello (o melhor em quadra pelo Fla com 15 pontos) e Franco Balbi (16 pontos no total) foram frios e conseguiram diminuir a vantagem para 11 pontos. Bastou um pedido de tempo do técnico do Quimsa, e duas jogadas de Robinson em cima de Balbi, para o Fla escorregar de novo no placar.

No final, o Fla até fez uma pressão e conseguiu uma corrida. Neste ponto, o Fla jogava contra a quadra, o Quimsa, o cansaço e o relógio. Faltando 57 segundos, uma falta em Brandon Robinson selou de vez a vitória dos Argentinos. O americano foi o destaque da partida, com 23 pontos. Um bicampeonato conquistado com justiça pela segunda vez e, de novo, sobre o Flamengo.

A BCLA é passado para o Flamengo. Agora é concentrar nos playoffs do NBB, que começa para o Fla no sábado, contra o Botafogo. Dos 3 objetivos do Flamengo nesta temporada, o placar está 1-1. Venceu o Super 8 e perdeu a BCLA. Agora é esquecer o que passou em Santiago del Stero e partir para a conquista do NBB. Sem escorregões, de preferência.