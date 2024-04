Passaporte carimbado

O Botafogo está nos playoffs do NBB. O grande objetivo do projeto de basquete do Alvinegro foi atingido na noite de quarta-feira, com a vitória do time sobre o Pinheiro, 93 a 69, e a derrota do Caxias frente ao Minas por 99 a 88. Com isso, o Fogão fechou sua participação na temporada regular em 16º lugar (10 V - 26 D) e não pode mais ser alcançado pelo Caxias ( 8V - 27 derrotas).

A vitória ocorrida nos domínios do Fogão foi até certo ponto tranquila. O time mostrou logo cedo que a derrota sofrida na segunda-feira para o Corinthians (saiba tudo aqui) ficou no passado, e teve um começo seguro que o fez ter o controle da partida. A tranquilidade veio também com a boa pontaria no primeiro período, com Jamaal em noite de Jamaal, com duas cestas de 3 pontos, e Santiago como ótimo coadjuvante. O Botafogo não deslanchou mais cedo porque o Pinheiros teve Djalo muito bem. O ala soube aproveitar as falhas na defesa do perímetro do Botafogo e converteu dois arremessos de 3. Para alívio dos torcedores do Botafogo, que empurraram o time o tempo todo, a equipe não se desestabilizou nos (poucos) bons momentos do jogo. Mesmo com Isaac Thornton com aproveitamento baixo no começo da partida, o time soube administrar os nervos e respondeu muito bem aos pedidos de tempo do técnico Miguel Leal. E essa foi a tônica da partida. Quando o Pinheiros tentava uma corrida no placar, o Botafogo conseguia responder muito bem em quadra.

Cabe aqui um olhar ao Pinheiros. O time de São Paulo tem tradição na formação de jogadores e é o “bicho-papão” da Liga de Desenvolvimento. Porém, o time do NBB é um elenco bem heterogêneo. O time tem peças que seriam muito bem aproveitadas em times que estão no topo da tabela, como Jimmy e Ruivo. Do lado dos jovens, o time precisa demais de Adyel em quadra. Sem o jogador, o Pinheiros perde em poder ofensivo e aquela imprevisibilidade que um jogador como Adyel traz para a quadra.

O melhor ficou para o último período, quando Thornton, o atual cestinha do NBB, entrou de vez no jogo e em poucos minutos se tornou o cestinha da partida, com 19 pontos. Faltavam apenas 58 segundos, e com a partida resolvida o técnico tirou Jamaal, Thornton e Santiago para receberem os merecidos aplausos dos 500 torcedores que fizeram barulho no Oscar Zelaya. Vitória garantida e o Botafogo está nos playoffs.

Destaques da partida:

Isaac Thornton - 19 pontos

Jamaal - 9 assistências

Augusto - 9 rebotes

A série melhor de 3 promete agitar o NBB e o basquete carioca. Isso porque teremos Botafogo e Flamengo logo na primeira rodada da pós-temporada.