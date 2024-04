Até segunda ordem…

Não foi desta vez. Ainda. O Botafogo sabia que precisava vencer o Corinthians na partida disputada em casa na noite de segunda-feira, para colocar os dois pés nos playoffs do NBB. Fora de quadra, a torcida fez a sua parte, encheu o ginásio Oscar Zelaya e tentou empurrar o time a todo o momento. Mas não deu. A combinação de Elinho e Hettsheimer provou fatal para um Botafogo que jogou pressionado pela vitória e desfalcado de Matheusinho. Placar final: 116 a 72 para o Corinthians.

O Corinthians vinha de derrota para o Flamengo, ocorrida no último sábado, por 88 a 58, e tinha a volta do melhor armador do campeonato: Elinho. Com a pressão toda do outro lado e uma certa leveza na disputa da partida, o Timão controlou o jogo do começo ao fim. Tudo no ritmo de Elinho. Foram 16 assistências para o armador que contou com a pontaria certeira de seus companheiros de time. Infelizmente, neste jogo, os grandes problemas do Botafogo voltaram a ocorrer: defesa de perímetro e proteção do garrafão. Esses problemas explicam a alta taxa de conversão de 3 pontos do Corinthians. E em qualquer liga do mundo, vencer um time que acerta mais de 50% dos arremessos de 3 (17 acertos de 32 tentados) é muito complicado. Falando em complicado, o Corinthians sufocou o melhor jogador do Botafogo, Thornton, a ponto do cestinha do atual NBB terminar com modestos 11 pontos. Destaques do jogo foram o já mencionado Elinho e Hettsheimer, com 32 pontos.

O destino do Botafogo neste NBB está todo no último jogo do time na temporada regular. Se a segunda foi uma ducha de água fria, a história pode ser diferente na partida decisiva contra o Pinheiro, também no Oscar Zelaya, na próxima quarta-feira. A torcida entendeu isso e terminou o jogo de segunda com gritos de apoio “Eu acredito” para o time de General Severiano. É tudo ou nada para o Fogão na quarta.



Bela partida de Scott Machado do Flamengo contra o Pinheiros Foto: Paula Reis / CRF

Aliás, o Pinheiros vem de derrota também nesta noite de segunda. No Maracanãzinho, o Flamengo venceu o time de São Paulo por 73 a 59. Se no primeiro tempo, os dois times trocaram jabs e presentearam os 378 presentes no ginásio com dois quartos de placares baixos (17 x 12 no 1º quarto e 15 x 18 no segundo), no terceiro quarto, o Flamengo entrou com tudo para fechar a partida, e o fez. Essa partida foi a última do Flamengo na temporada regular do NBB e confirmou a primeira colocação geral. Com isso, o time da Gávea tem a vantagem de mando de quadra nos playoffs e em uma eventual final. Desde a temporada 20/21 que o Flamengo não terminava em primeiro na classificação geral. Scott Machado foi o destaque com 13 pontos, e Olivinha (sempre ele!) com um duplo-duplo de 11 pontos e 10 rebotes.

Com a temporada regular do NBB fechada, o Flamengo foca agora no Final Four da BCLA, que ocorre neste sábado e domingo, 13 e 14 de abril. Se vencer, o Flamengo garante o seu segundo título da temporada. Mas isso é papo mais para o final da semana…