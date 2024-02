Mike Tyson era conhecido por resolver rapidamente as suas lutas. “Iron” Mike entrava no ringue como se estivesse possuído, quase um animal enjaulado. Ao tocar o sino, toda aquela selvageria era liberada e o nocaute chegava com rapidez. Já seu rival, Evander Holyfield, trocava alguns jabs, cansava o adversário e quando tinha uma abertura ou sentia o adversário cansado, partia para o golpe final. Essa parece ser a tônica desse time de basquete do Flamengo em 2024. Se nos dois primeiros quartos do jogo, o Flamengo “cozinha” o adversário, no terceiro período, o time acelera e vai para o golpe fatal.

Essa situação aconteceu recentemente contra o Paulistano e Unifacisa pelo Super 8 e, nesta última terça-feira (6), no clássico contra o Botafogo. O time de General Severiano jogou em seu ginásio e, novamente, enquanto teve pernas, fez jogo duro (parciais nos primeiros dois períodos de 22 a 31 e 21 a 21), mas não resistiu ao excelente terceiro período do Flamengo, que teve uma noite iluminada de Didi Louzada. Resultado final: 102 a 78 para o Flamengo.

Falando um pouco do Botafogo. Para quem acompanha o NBB, estava claro que o favoritismo era todo do Flamengo. Afinal, o rubro-negro é um time com orçamento superior, joga junto tem pelo menos três meses, e parece em boa forma física e técnica. Mesmo com o favoritismo do Fla, para o Botafogo, uma vitória em casa sobre o tradicional adversário poderia ser “a” partida que o time precisava para manter seu planejamento de ir aos playoffs. Esforço, como sempre, não faltou. O Fogão é pura raça em quadra, mas ainda peca em coberturas defensivas e quando enfrenta pivôs altos. Devon Scott, Maique e Jaú fizeram estrago na defesa do Fogão. Somada a isso, ter Didi em mais uma noite com números absurdos (24 pontos - 6/8 de 3 pontos e 10 rebotes) foi fatal para um placar com uma diferença tão grande de pontos. Os destaques do Botafogo foram Santiago, que liderou a pontuação do Botafogo com 16 pontos, e Thornton, apesar do começo complicado devido à defesa do Fla, terminou com respeitáveis 13 pontos. Vale destacar a entrada do garoto Luan (3/3 de arremessos convertidos) em quadra.

O Flamengo, recém-coroado campeão da Copa Super 8 (leia aqui), está no seu melhor momento na temporada. Nesta partida contra o Botafogo, foram diversos destaques. Além do já mencionado Didi, o Flamengo teve Scott com 18 pontos, confirmando a excelente contratação, Jaú contribuindo com 14 pontos e uma boa noite de arremessos no perímetro de Franco Balbi, com duas bolas de 3 fundamentais no primeiro período. A cereja do bolo foi o último período, onde o Fla fechou o placar 24 a 13, com Didi e seus quatro arremessos de 3 pontos convertidos. Se existe uma área de atenção atualmente neste time do Flamengo, é o húngaro Filipovity. O jogador zerou na partida (0/5 de arremessos de quadra) e parece jogar sem aquele ímpeto e confiança que eram suas características no começo da sua passagem pelo Flamengo. Cabe à comissão técnica encontrar o equilíbrio no jogo de Filipovity. Se no começo ele estava confiante demais, acelerando os seus arremessos e errado, agora ele não tem confiança e acaba errando por estar inseguro em quadra.

Os próximos compromissos do Flamengo são pela BCLA contra o Boca Juniors, nesse sábado (10), às 11h, e o Botafogo joga nesta sexta (9), às 20h, contra o Vasco, no ginásio Oscar Zelaya.