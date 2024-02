Ufa! Foi suado e repleto de emoção, mas com final feliz para a torcida do Flamengo. Isso porque, nessa quarta-feira (31), no Maracanãzinho, o rubro-negro venceu o Paulistano por 83 a 82, conquistando assim a vaga para a final da Copa Super 8. A decisão está marcada para o próximo sábado (3), às 17h, também no Maracanãzinho.

Em sintonia com a intensidade característica desta edição da Copa Super 8 (caso não esteja familiarizado com o torneio, confira aqui), o jogo foi uma montanha-russa emocional. O Flamengo contou com uma atuação espetacular de Gui Deotado, que anotou 34 pontos, incluindo 8 de 10 em arremessos de 3 pontos. Ele era a válvula de escape do Fla até sofrer uma torção no terceiro período, tornando-se o maior desafio para a excelente defesa do Paulistano.

Quanto ao Paulistano, se o time de Demétrius tivesse obtido um aproveitamento um pouco melhor nos arremessos de 3 pontos (9/32, sendo a maioria acertos no último período), talvez a história pudesse ter tomado um rumo diferente. Mesmo assim, a vitória dos paulistas escorreu por entre os dedos. A 28 segundos do fim, Kevin Crecenzi acertou uma belíssima cesta de 3 pontos, colocando o Paulistano na liderança do placar por 82 a 80. Foi então que brilhou Didi Louzada. Com apenas 9 segundos para decidir, Didi acertou um arremesso de 3 pontos espetacular, dando números finais à partida. Didi deixou o Fla com 83 a 82 e correu para os braços da torcida.

A Cesta final de Didi

Neste ano, esse grupo de jogadores do Flamengo já proporcionou dois jogos capazes de enlouquecer as arquibancadas. O primeiro foi o Clássico contra o Vasco, no início do ano, e agora este jogo contra o Paulistano. Será que chegou a hora do técnico Gustavo De Conti comemorar um título em casa? Talvez. O adversário de sábado, a Unifacisa, chega fortíssima após as vitórias sobre Franca e Minas. O Flamengo precisará do apoio de sua torcida no sábado para ser o impulso final que recolocará o basquete do Fla no caminho das glórias. Ingressos a venda neste link.