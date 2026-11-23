Riquelme marcou nos acréscimos e garantiu a vitória tricolor no Maracanã

Publicado em 22/11/2026 às 22:00

Alterado em 23/11/2026 às 11:16

O Fluminense venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu nos acréscimos, com Riquelme, e confirmou mais três pontos importantes para o Tricolor na reta final da competição.

Com o resultado, a equipe comandada por Marcão chegou a 63 pontos e permaneceu na quarta colocação da tabela. Já garantido na próxima Conmebol Libertadores, o clube agora precisa de apenas mais um ponto para assegurar matematicamente a vaga direta na fase de grupos, sem depender de combinação de resultados.

Fluminense domina a partida e cria as melhores chances

Desde o início, o Fluminense controlou a posse de bola e cercou a área adversária, apostando principalmente nos cruzamentos. As melhores oportunidades do primeiro tempo surgiram em lances de Canobbio e Savarino, mas o goleiro do Mirassol respondeu bem e evitou a abertura do placar.

Na etapa final, o time carioca voltou ainda mais ofensivo. Lucho Acosta, Savarino, PH Ganso e Castillo levaram perigo em diferentes finalizações, enquanto a defesa tricolor praticamente não sofria sustos. A equipe insistiu até o fim e manteve a pressão sobre o adversário durante os minutos decisivos.

Riquelme decide nos acréscimos no Maracanã

Quando o empate parecia encaminhado, o Fluminense acelerou a pressão nos instantes finais. Aos 43 minutos, Riquelme chegou perto de marcar após cruzamento de Renê, mas a bola foi para escanteio. Dois minutos depois, Guga levantou na área, Castillo acertou a trave e, no rebote, Riquelme completou para as redes e garantiu a vitória tricolor.

O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h, contra o Cruzeiro, novamente no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. A equipe chega embalada pelo resultado e muito próxima de confirmar de vez sua posição entre os primeiros colocados da competição.