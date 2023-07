Fluminense vence o Inter no Maracanã e entra no G4 do Brasileirão

Em confronto direto na parte de cima da tabela, o Fluminense venceu o Internacional por 2 a 0 neste domingo (9), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pulou para a quarta posição, a última que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2023. Os gols foram marcados por Germán Cano e Martinelli, ambos no primeiro tempo.

O resultado também interrompeu uma sequência de seis jogos sem derrotas do Inter, sendo quatro vitórias. O Colorado ficou estacionado na nona colocação, com 21 pontos. No entanto, a equipe gaúcha vai determinar a rodada em 10º, já que Athletico-PR e Fortaleza, que somam 20 pontos, ainda se enfrentam neste domingo.

O jogo

Desde o início, o time de Fernando Diniz tomou a iniciativa e foi para o intervalo com um resultado justo. Aos 24, Cano abriu o placar após chute torto de Samuel Xavier. Mesmo com a vantagem, o Tricolor seguiu pressionando e ampliou aos 39 minutos. Marcelo colocou a bola na cabeça de Martinelli em cobrança de escanteio. Durante toda a primeira etapa, o Inter até tentou, não se limitou a defender, mas não conseguiu criar sequer uma chance clara de gol.



O treinador Mano Menezes voltou com Aránguiz no lugar de Enner Valencia, que fez uma estreia discreta pelo Colorado. No campo, porém, faltou vontade das equipes. O Fluminense jogou com o regulamento embaixo do braço e se fechou na defesa. Quando parecia que ia segurar o resultado sem grandes percalços, Alemão quase diminuiu com golaço de bicicleta aos 34, mas a bola, safada, deu um beijo na trave e saiu pela linha de fundo.