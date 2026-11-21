O empate por 1 a 1 levou o clube à 10ª taça nacional e consolidou a liderança histórica na era dos pontos corridos

Publicado em 21/11/2026 às 18:58

Alterado em 21/11/2026 às 19:59

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Palmeiras neste sábado (21), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, e confirmou a conquista do título nacional com três rodadas de antecedência. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 80 pontos e se tornou o maior campeão da era dos pontos corridos.

Mesmo atuando fora de casa, o time começou tentando controlar a posse de bola, mas viu o adversário abrir o placar ainda no primeiro tempo. A reação rubro-negra veio na etapa final, com pressão constante e mais presença ofensiva até encontrar o empate.

Jogo teve pressão, chances e reação no segundo tempo

O Palmeiras marcou primeiro aos 11 minutos, em jogada aérea concluída por Jhon Arias de cabeça. Depois disso, o Flamengo passou a criar mais oportunidades e quase empatou antes do intervalo, em finalizações de Pedro, Lucas Paquetá e Samuel Lino, paradas por boa atuação de Carlos Miguel.

Na volta para o segundo tempo, o Rubro-Negro aumentou a intensidade e empurrou o rival para o campo de defesa. A insistência deu resultado aos 30 minutos, quando Arrascaeta acionou Bruno Henrique, que serviu Samuel Lino para finalizar rasteiro e deixar tudo igual.

Samuel Lino decide e Rossi segura o resultado

O gol de Samuel Lino foi o 22º dele com a camisa do Flamengo e o 18º na temporada. O atacante voltou a ser decisivo em um momento importante, repetindo o papel que teve em outra conquista recente do clube, quando marcou diante do Ceará e ajudou a confirmar o título da temporada passada.

Nos minutos finais, o Palmeiras tentou pressionar em busca da vitória, mas encontrou uma defesa rubro-negra bem postada. Aos 45 minutos, Rossi fez grande defesa em cabeceio de Bruno Fuchs e evitou o segundo gol dos donos da casa, garantindo o empate e a festa flamenguista no apito final.

Com a conquista assegurada, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (29), às 16h, para enfrentar o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela 37ª rodada do Brasileirão. A equipe encara a reta final da competição já com o título garantido e clima de celebração na temporada.