Brasil sofre virada do Japão em amistoso em Singapura

Seleção brasileira reagiu com dois gols de Vini Jr, mas levou o gol da derrota nos acréscimos

Publicado em 14/11/2026 às 11:50

Alterado em 14/11/2026 às 16:15

Mesmo com o cenário desfavorável, o time brasileiro conseguiu equilibrar o duelo antes do intervalo Foto: Reuters/Jeremy Lee

O Brasil foi derrotado pelo Japão por 3 a 2 na manhã deste sábado (14), em amistoso disputado em Singapura. A seleção japonesa aproveitou melhor o início da partida, construiu boas jogadas e abriu 2 a 0 ainda nos primeiros minutos, com gols de Kubo e Nakamura.

Mesmo com o cenário desfavorável, o time brasileiro conseguiu equilibrar o duelo antes do intervalo. Vini Jr descontou com um chute forte de fora da área, mantendo a equipe viva na partida e mudando o ritmo do confronto para a etapa final.

Vini Jr reage, mas Brasil perde chance de virar

No segundo tempo, o atacante voltou a brilhar ao marcar novamente em outra finalização potente de longa distância. A bola ainda acertou as duas traves antes de entrar, confirmando o empate e dando esperança de virada para a seleção comandada por Carlo Ancelotti.

Logo depois, Endrick teve ótima oportunidade para colocar o Brasil na frente, mas finalizou no travessão. O lance foi decisivo para a sequência do jogo, já que a equipe brasileira não conseguiu transformar a reação em vantagem no placar.

Gol no fim define a vitória japonesa

A decisão veio aos 46 minutos do segundo tempo. Após uma bola desviada na defesa, Sakamoto apareceu livre na área e encobriu o goleiro Pedro Morisco para garantir o triunfo japonês. O lance gerou forte ??????ão da seleção brasileira, que reclamou de falta em João Gomes no início da jogada.

Raphinha e Carlo Ancelotti, que estavam no banco, invadiram o gramado durante a reclamação e acabaram expulsos. A arbitragem confirmou o gol, e o Brasil sofreu a segunda derrota para o Japão em pouco mais de um ano, apesar da vitória sobre os asiáticos em confronto válido pela Copa do Mundo no período entre os amistosos.

Próximo compromisso da seleção

A seleção brasileira encerra a temporada na próxima terça-feira (17), às 7h no horário de Brasília, quando enfrenta Singapura. Será o último compromisso do ano para a equipe, que buscará corrigir os erros defensivos vistos na derrota para o Japão. (com informações de Igor Santos, da Agência Brasil)