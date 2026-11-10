Vasco vence o Palmeiras, mas é eliminado nos pênaltis

Cruzmaltino faz jogo forte em São Januário, mas vê a vaga escapar nas penalidades

Publicado em 08/11/2026 às 22:00

Alterado em 10/11/2026 às 14:49

O Vasco recebeu o Palmeiras na tarde deste domingo (8), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2026. O Cruzmaltino fez sua parte no tempo regulamentar, venceu por 2 a 1 e levou a decisão para as penalidades, mas acabou superado por 5 a 4 e se despediu da competição.

Os gols vascaínos foram marcados por Colidio e Puma Rodríguez, enquanto Piquerez balançou a rede para o Palmeiras. A equipe carioca tentou sustentar a classificação até o fim, mas a série de cobranças terminou com vantagem palmeirense e frustração para a torcida em São Januário.

Como foi a decisão em São Januário

A partida teve clima de semifinal desde os primeiros minutos, com marcação forte, cartões e muita disputa por espaço no meio-campo. O Vasco contou com boas atuações ofensivas e chegou a pressionar em momentos importantes, mas o equilíbrio se manteve até o apito final.

Nas cobranças de pênalti, o Palmeiras foi mais eficiente e converteu as penalidades decisivas para confirmar a classificação. O Vasco ainda desperdiçou cobranças que custaram a vaga na final, encerrando a participação no torneio nacional.

Foco no Brasileirão

Com a eliminação, o Vasco retoma todas as atenções para o restante do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no dia 14, diante da Chapecoense, fora de casa, em duelo atrasado da 21ª rodada.

A comissão técnica agora trabalha para virar a chave rapidamente e manter a equipe competitiva na reta final da temporada. A eliminação na Copa do Brasil aumenta a pressão por resultado, mas também reduz o calendário e permite foco total na disputa do Brasileirão. (reportagem ampliada com informações da assessoria de imprensa do Vasco)