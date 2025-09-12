ESPORTES
Vasco vence Botafogo nos pênaltis e avança para a semifinal da Copa do Brasil
Por ESPORTES JB
Publicado em 11/09/2025 às 23:30
Alterado em 12/09/2025 às 20:37
O Vasco da Gama enfrentou o Botafogo na noite deesta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das Quartas de Final da Copa do Brasil, e garantiu, com determinação e emoção, a vaga na semifinal da competição. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, mesmo placar do primeiro jogo, a vaga foi definida nos pênaltis, com vitória por 5 a 3 do Vasco. Léo Jardim defendeu a primeira cobrança e todos os batedores do Gigante da Colina converteram.
Na semifinal, o Vasco vai enfrentar o Fluminense, em partidas de ida e volta que serão realizadas no mês de dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro. As datas e os mandos de campo ainda serão posteriormente definidos e confirmados pela CBF.
O placar foi aberto após uma cobrança de falta precisa de Philippe Coutinho, que encontrou Nuno Moreira bem posicionado para empurrar a bola para o fundo da rede. O Botafogo empatou ainda no fim da primeira etapa com Alex Telles, de pênalti, levando a decisão para as penalidades máximas.
O goleiro Léo Jardim, que já havia sido fundamental em outras disputas anteriores na competição (Água Santa, Fortaleza e Athletico-PR em 2024 e Operário-PR em 2025) defendeu a primeira cobrança, colocando o Vasco em vantagem desde o início das batidas.
O Cruzmaltino converteu todas as suas cobranças com Vegetti, Rayan, Puma Rodríguez, Matheus França e Robert Renan. Em sua estreia com a camisa vascaína, o camisa 30 teve a responsabilidade de confirmar a classificação com a cobrança decisiva e fazer a alegria da torcida vascaína presente no estádio Nilton Santos e de todos os milhões de vascaínos espalhados de Norte a Sul.
O JOGO
BOTAFOGO 3 X 5 VASCO – Copa do Brasil, Quartas de Final, volta –Estádio Nilton Santos – 11/09/2025 às 21h30
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Quarto árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton (Puma Rodriguez) ; Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho)(Robert Renan), Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (David), Rayan (Puma Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte(Vitinho); Kaio Pantaleão; Alexander Barboza; Alex Telles; Newton; Marlon Freitas; Santiago Rodriguez(Matheus Martins); Joaquín Correa(Savarino); Jeffinho(Artur); Arthur Cabral.
Cartões amarelo: Fernando Diniz
Gols: Nuno Moreira (VAS) e Alex Telles (BOT)
(com Assessoria de Comunicação do Vasco da Gama)