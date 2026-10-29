Botafogo perde para o Remo e aumenta preocupação no Brasileirão

Alvinegro faz partida ruim em Belém, sofre com falhas defensivas e desperdiça chance de se afastar da parte de baixo da tabela

Publicado em 28/10/2026 às 23:39

Alterado em 29/10/2026 às 12:57

O Botafogo voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo Remo por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Mangueirão, em Belém. A equipe alvinegra teve uma atuação muito abaixo do esperado, com erros graves na defesa, pouca criatividade no ataque e sensação de desorganização durante boa parte do jogo.

Logo no início, o Remo aproveitou uma falha de marcação e saiu na frente com Jajá. O Botafogo até tentou reagir, mas criou pouco e encontrou dificuldades para transformar posse de bola em chances claras. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi um cabeceio de Arthur Cabral no travessão, mas o time terminou a etapa inicial sem conseguir mudar o cenário.

Erros se repetem e pressionam o time de Tite

Na volta do intervalo, o Botafogo parecia mais organizado, mas sofreu novamente com um erro decisivo na defesa e viu Leonel Picco ampliar o placar para 2 a 0. Tite mexeu na equipe, colocou nomes como Edenílson, Paulinho e Tiquinho Soares, e o time passou a pressionar, porém sem qualidade suficiente para ameaçar de forma constante o adversário.

A reação só apareceu perto do fim, com gol de Edenílson após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, Arthur Cabral ainda teve a chance de empatar, mas cabeceou por cima. O resultado ampliou a sequência ruim do Botafogo, que já soma quatro derrotas em seis partidas sob o comando de Tite e segue sem vencer fora de casa há mais de três meses.

Situação na tabela e próximos jogos

Com 39 pontos, o Botafogo permanece na 11ª colocação, mas pode ver a distância para a zona de rebaixamento diminuir ao fim da rodada, dependendo dos resultados de rivais diretos. A campanha recente liga o alerta para a reta final da competição, especialmente pela fragilidade defensiva e pela queda de rendimento longe do Rio de Janeiro.

O próximo desafio será na quarta-feira (4), contra o Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos, no último compromisso antes da data Fifa. Depois da pausa, o Alvinegro volta a campo apenas no dia 18 de novembro, quando enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena. (reportagem ampliada com informações do FogãoNet)