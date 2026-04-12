Vasco empata com o Remo no Mangueirão em jogo válido pelo Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 11/04/2026 às 22:09
Alterado em 12/04/2026 às 11:17
O Vasco empatou por 1 a 1 com o Remo neste sábado (11), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Andrés Gómez marcou o gol do Gigante da Colina na etapa final da partida.
Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, quando enfrenta o São Paulo no dia 18, próximo sábado, o Vasco primeiro recebe o Audax Italiano, às 21h de terça-feira, pela Conmebol Sul-Americana.
O JOGO
O Vasco buscou suas oportunidades na etapa inicial, mas, apesar disso, o placar ficou zerado. De volta ao tempo final da partida, Andrés Gómez marcou aos 8 minutos. O gol do colombiano começou com ótima jogada coletiva. Thiago Mendes tabelou com Rojas dentro da área, cruzou de canhota para Andrés, que dominou, driblou a marcação e finalizou com o pé esquerdo para abrir o placar. 1 a 0 para o Vasco.
O Remo chegou ao empate aos 38 minutos. Fim de jogo 1 a 1.
FICHA TÉCNICA
ESCALAÇÕES
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Barros (JP), Thiago Mendes, Tchê Tchê (Spinelli); Johan Rojas (Marino), David (Brenner) e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Welison, David Braga (Jáderson), Patrick (Zé Ricardo) ; Jajá, Gabriel Taliari (Gabriel Poveda) e Alef Manga (Diego Hernandéz). Técnico: Léo Condé.
Cartões amarelos: Cuiabano.
Arbitragem
Rodrigo José Pereira de Lima – Árbitro
Luanderson Lima dos Santos – Assistente
Francisco Chaves Bezerra Junior – Assistente
Lucas Canetto Bellote – Quarto Árbitro
Estádio: Mangueirão
(com Assessoria de Comunicação do Vasco)