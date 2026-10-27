Flamengo vence Atlético-MG no último lance e retoma a liderança do Brasileirão

O Flamengo conquistou uma vitória fundamental na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 2, de virada, na noite desta segunda-feira (26), no Maracanã, pela 32ª rodada. Em uma partida marcada por alternâncias no placar e muita pressão no fim, o Rubro-Negro foi premiado pela insistência até o apito final.

Com o resultado, o time chegou aos 70 pontos e reassumiu a liderança da competição, agora com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. O gol decisivo saiu no último lance, quando Léo Pereira foi derrubado por Renan Lodi dentro da área e Carrascal cobrou o pênalti com tranquilidade para decretar o triunfo rubro-negro.

Primeiro tempo tem reação rápida e virada rubro-negra

O Flamengo começou pressionando e quase marcou logo no início, mas viu o Atlético-MG abrir o placar aos seis minutos em contra-ataque concluído por Bernard. A desvantagem não abalou a equipe carioca, que aumentou o volume ofensivo e passou a ocupar o campo de ataque com mais intensidade.

A igualdade veio aos 33 minutos, quando Plata recebeu pela direita, cruzou e a bola acabou morrendo no fundo da rede após tocar na trave. Pouco depois, aos 40, Jorginho iniciou a jogada que terminou com Arrascaeta driblando a marcação e batendo cruzado para virar o jogo ainda na primeira etapa.

Empate no segundo tempo e decisão nos acréscimos

Na volta do intervalo, o Flamengo manteve a posse de bola e seguiu buscando espaço para ampliar a vantagem. Porém, em nova escapada, o Atlético-MG empatou aos 13 minutos com Renan Lodi, que finalizou de primeira no canto oposto de Rossi e deixou o confronto novamente aberto.

Mesmo com as substituições e a pressão crescente, o Rubro-Negro continuou insistindo no ataque. Nos minutos finais, o time cercou a área adversária, criou oportunidades e acabou premiado no último lance, quando Carrascal assumiu a responsabilidade e definiu o placar em 3 a 2 diante da torcida.

Após a vitória, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 20h, contra o Vasco, no estádio Nilton Santos, em mais um jogo decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro. A equipe segue na briga direta pelo título e chega embalada pelo resultado conquistado no Maracanã. (reportagem ampliada com informações da assessoria de Comunicação do Flamengo)