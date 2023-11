Flamengo perde para Atlético-MG no Maracanã, pelo Brasileirão

Rômulo Paranhos - Em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão, o Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira (29) e acabou perdendo para o Atlético-MG por 3 a 0, no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro permanece com 63 pontos.



O jogo

O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola, com toques curtos e rápidos. A primeira boa chegada foi aos cinco minutos. Gerson abriu para Cebolinha na esquerda, que deu aquela arrancada e cruzou na área para Bruno Henrique cabecear por cima da meta.

Apesar do time rubro-negro ter começado melhor, o Atlético-MG foi quem abriu o marcador aos 7’. Hulk lançou para Paulinho finalizar na saída de Rossi: 1 a 0. O Mais Querido tentou responder rapidamente. Cebolinha cobrou escanteio e Léo Pereira cabeceou, obrigando o goleiro a fazer grande defesa.

O Atlético-MG, por sua vez, rodava a bola no meio-campo e fazia o tempo passar. Na parte defensiva, a equipe mineira conseguia bloquear os ataques rubro-negros. Aos 35’, Cebolinha recebeu na entrada da área e bateu colocado. A bola tirou tinta da trave. Por muito pouco não veio o empate.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Rubro-Negro foi para pressão em cima do Atlético. Arrascaeta cobrou falta na área e Bruno Henrique cabeceou para grande defesa de Everson. O time de Tite foi para o intervalo em desvantagem.

No início do segundo tempo, o Atlético-MG aproveitou o contra-ataque para ampliar a vantagem com Edenílson, que saiu cara a cara com Rossi e fez o segundo: 2 a 0. Com dois na frente, o time mineiro esperava o Flamengo atrás para sair no contra-ataque.

Aos 36’, o Atlético-MG marcou o terceiro com Rubens, que deu números finais ao jogo: 3 a 0.

(com Ascom Flamengo)