Vasco vira sobre o Corinthians e vence por 3 a 2 em São Januário

O Vasco da Gama venceu o Corinthians por 3 a 2 neste sábado (24), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada por reviravoltas e gols nos minutos finais, o Cruzmaltino contou com o apoio da torcida para sair com um resultado importante na reta decisiva da competição.

O time carioca abriu o placar ainda no primeiro tempo com Puma Rodríguez, que aproveitou o momento de pressão da equipe para colocar o Vasco na frente. A vantagem, porém, não se sustentou após o intervalo, quando o Corinthians passou a ser mais efetivo e conseguiu virar o jogo.

Marino decide a partida no fim

Na segunda etapa, o adversário reagiu com gols de Gustavo Henrique e Matheus Bidu, colocando o Corinthians em vantagem e deixando o duelo mais complicado para o Vasco. Mesmo assim, a equipe cruzmaltina manteve a intensidade até o apito final e encontrou espaço para reagir nos minutos derradeiros.

Marino, que havia entrado no lugar de Andrés Gómez, marcou aos 88 minutos para empatar a partida. Logo depois, aos 90, voltou a balançar as redes e confirmou a virada vascaína, com assistência de David, em um desfecho que levou a torcida ao delírio no Caldeirão.

Próximos passos do Vasco no Brasileirão

Com a vitória, o Vasco soma mais três pontos no Campeonato Brasileiro e segue buscando uma campanha mais forte nas rodadas finais. O resultado também serve como impulso para o elenco, que terá pela frente um compromisso ainda mais exigente na próxima semana.

O próximo jogo do Cruzmaltino será na quarta-feira (29), contra o Flamengo, às 20h, no estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. O clássico promete fortes emoções e ganha ainda mais peso após o triunfo sobre o Corinthians. (com informações da assessoria de Comunicação do Vasco)