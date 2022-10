Vasco vence o Novorizontino em São Januário pelo Campeonato Brasileiro

Matheus Babo - O Vasco venceu o Novorizontino por 3 a 0 na noite deste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, e chegou aos 55 pontos na tabela de classificação, se mantendo entre os quatro primeiros colocados. Os gols foram marcados por Figueiredo, Marlon Gomes e Léo Matos.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será no próximo domingo (16), diante do Sport, na Ilha do Retiro, às 16h.

O JOGO

A primeira chance foi aos 3 minutos. Edimar limpou bem na defesa e lançou em profundidade para Eguinaldo, que invadiu a área e foi desarmado na hora de armar o chute. Aos 21, Nenê cobrou escanteio fechado e Danilo Boza desviou, mandando muito perto do gol. Aos 25, Andrey recebeu na área, dominou e deu para Eguinaldo bater de primeira e acertar a trave.

Aos 31, a defesa adversária afastou mal e Figueiredo chegou batendo, mas mandou por cima. A pressão deu resultado aos 45. Figueiredo recebeu inversão de Léo Matos, ajeitou e chapou com muita categoria na gaveta: VASCO 1 a 0.

A segunda etapa começou como acabou a primeira: com gol do Vasco. Nenê cruzou da esquerda, a defesa não conseguiu afastar e Marlon Gomes dominou e bateu cruzado para ampliar: VASCO 2 a 0. Aos 8, Andrey tentou o lançamento, a zaga afastou mal e Nenê tentou encobrir o goleiro, mas faltou direção.

Com a vantagem no placar, o Vasco administrou a partida e o controlava o jogo. Aos 35, Sarrafiore tentou o passe em profundidade para Eguinaldo, mas a defesa adversária cortou. Aos 39, Gabriel Pec tentou a batida colocada, mas parou em boa defesa do goleiro. E cabia mais. Aos 42, Léo Matos subiu mais que a defesa adversária e desviou de cabeça para o gol: VASCO 3 a 0. (com Ascom Vasco)