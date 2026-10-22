Palmeiras vence o Fluminense e vai à final da Libertadores

Depois de perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Palmeiras venceu o Fluminense por 5 a 3 nos pênaltis nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, e garantiu vaga na final da Conmebol Libertadores pela oitava vez. Com o resultado, o clube se consolidou como o terceiro maior finalista da história do torneio, atrás apenas de Peñarol e Boca Juniors.

A classificação também reforça a sequência recente do time em decisões continentais. O Verdão chegou à quarta final nas últimas sete edições da competição, com participações em 2020, 2021, 2025 e 2026, mantendo presença constante entre os principais protagonistas do futebol sul-americano.

Campanha recente em mata-matas

Considerando apenas torneios com fases eliminatórias desde 2020, e sem contar Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras disputou 23 competições e alcançou 13 finais. Nesse recorte, foram oito títulos e quatro vice-campeonatos, número que evidencia a força do clube em jogos decisivos.

Entre as conquistas estão os Paulistas de 2020, 2022, 2023, 2024 e 2026, além da Libertadores de 2020 e 2021 e da Copa do Brasil de 2020. Os vices vieram no Paulista de 2021 e 2025, no Mundial de Clubes de 2021 e na Libertadores de 2025.

Histórico contra brasileiros e no Allianz Parque

Na Libertadores, o Palmeiras já enfrentou clubes brasileiros 22 vezes em mata-matas. Foram 13 classificações ou títulos e nove eliminações ou vice-campeonatos, mostrando equilíbrio, mas com saldo favorável em confrontos nacionais.

Ao todo, o Verdão disputou 56 confrontos eliminatórios ou valendo título na história da competição. Nesse recorte, foi campeão três vezes, avançou de fase em 35 oportunidades, terminou como vice em quatro e foi eliminado em 14.

Jogando no Nubank Parque, o desempenho também é expressivo. Desde a inauguração da arena, em 2014, o Palmeiras disputou 58 partidas eliminatórias, com 42 vitórias em termos de classificação ou título, 14 eliminações ou vices e dois empates. Em Libertadores, são 21 duelos no estádio, com 16 classificações e cinco eliminações. (com informações da assessoria de Comunicação do Palmeiras)