Fluminense vence o Grêmio e está nas quartas de final da Conmebol Libertadores

Tricolor faz 2 a 1 e se classifica nos pênaltis diante de mais de 46 mil tricolores no Maracanã

Publicado em 20/08/2024 às 21:16

Alterado em 21/08/2024 às 09:22

Fotos: Marcelo Gonçalves/FFC

O Fluminense está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Com o apoio de mais de 46 mil tricolores no Maracanã, o Time de Guerreiros teve volume e intensidade desde o início da partida, venceu o jogo por 2 a 1 e garantiu a classificação na disputa por pênaltis. No tempo normal, Thiago Silva e Jhon Arias marcaram para o Tricolor nesta terça-feira (20). Nos pênaltis, os heróis foram Fábio, com duas defesas, e Arias, que converteu a última batida.

Agora, o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre San Lorenzo-ARG e Atlético-MG para saber quem enfrentará no duelo valendo vaga na semifinal.

Na partida, Martinelli alcançou importante marca com a camisa tricolor. O volante igualou Fred como o jogador que mais defendeu o clube em partidas da competição continental, com 29 aparições.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida com intensidade e controle da posse. Na primeira oportunidade, aos 5 minutos, a bola passou por quase todos os tricolores em campo e, na reta final do lance, Guga recebeu na esquerda, tocou para Arias na entrada da área e o colombiano finalizou por cima do gol. Aos 9, Samuel Xavier cruzou, Arias tentou um voleio e a zaga mandou para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou com Kevin Serna na entrada da área. O atacante bateu firme e a bola subiu demais. Aos 13, Arias cobrou escanteio, Thiago Silva mandou uma bomba de cabeça e marcou o seu primeiro gol no retorno ao Tricolor, abrindo o placar no Maracanã.

Aos 21 minutos, Arias avançou desde o meio de campo, invadiu a área e bateu cruzado. A bola, que ia na direção do gol, explodiu no braço do defensor adversário e o pênalti foi assinalado após revisão no VAR. O próprio Arias cobrou e converteu, ampliando para o Fluminense aos 27. Aos 44, o colombiano voltou a aparecer ao tabelar com Martinelli e chutar para grande defesa do goleiro.

SEGUNDO TEMPO

No primeiro minuto da segunda etapa, Ganso bateu de cavadinha da entrada da área e a bola parou no travessão. Aos 9, Arias cobrou escanteio e Thiago Silva cabeceou por cima. Aos 18, John Kennedy, que havia acabado de entrar, tentou passe em profundidade para deixar Lima na cara do gol, mas a bola correu demais. Aos 30, Gustavo Nunes diminuiu para o Grêmio.

Aos 37 minutos, Arias avançou pela direita e cruzou para John Kennedy que, bem posicionado, cabeceou por cima. Aos 39, o camisa 9 balançou a rede, porém o impedimento foi assinalado. Nos acréscimos, Esquerdinha tabelou com John Kennedy e teve o chute travado. Com o mesmo resultado do primeiro jogo, dessa vez com vitória do Fluminense, a decisão foi para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Conmebol Libertadores - Volta - Oitavas de final

20/08/2024, 19h – Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo) e Guga (Esquerdinha); André, Martinelli (Nonato) e P.H. Ganso; Kevin Serna (Lima), Jhon Arias e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes

Grêmio (1)

Marchesín; Gustavo Martins, Jemerson e Kannemann (Cristaldo); João Pedro, Villasanti, Dodi (Monsalve) e Reinaldo; Pavón (Gustavo Nunes), Braithwaite (Matias Arezo) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Thiago Silva (13’ 1T), Jhon Arias (27’ 1T) (FLU); Gustavo Nunes (30’ 2T)

Cartões amarelos: Kauã Elias, Samuel Xavier, Guga, P.H. Ganso e John Kennedy (FLU); Dodi, Soteldo, Jemerson (GRE)

Arbitragem: Andrés Matonte, auxiliado por Nicolás Tarán e Pablo Llarena.

(com Ascom/Fluminense)